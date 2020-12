Si accorcia l’attesa per il debutto di Elite 4 su Netflix, attesa entro la prima metà del 2021: la serie creata da Darío Madrona e Carlos Montero (che ha appena firmato per la piattaforma anche l’adattamento del suo omonimo romanzo Il Caos Dopo di Te), è entrata in post-produzione.

Le riprese di Elite 4 sono appena finite, come ha annunciato Netflix questa settimana, alla vigilia di Natale: “Quest’anno il regalo ci è stato consegnato dagli studenti di Las Encinas“, ha twittato il profilo ufficiale di Netflix Spagna, aggiungendo che il thriller adolescenziale debutterà presto (“in un baleno ci si vede a Las Encinas“).

Con la fine delle riprese, si avvicina dunque il debutto di Elite 4, serie che è già stata rinnovata da Netflix per una quinta stagione e che Montero ha dichiarato voler realizzare per molte stagioni ancora, nella speranza che diventi una sorta di Grey’s Anatomy di Netflix, una serie da venti stagioni.

Non c’è ancora una data d’uscita ufficiale per Elite 4, ma considerando che le riprese sono finite e che ci vorrà qualche mese per la post produzione e la distribuzione, la serie potrebbe tornare su Netflix con 10 nuovi episodi già nella primavera 2021.

Annunciando la chiusura della fase di produzione in senso stretto, Netflix ha condiviso anche la prima immagine promozionale della nuova stagione, che mostra le new entry Manu Rios, Carla Diaz e Martina Cariddi, a cui si aggiunge il cantante Pol Granch. Elite 4 ha infatti un cast in gran parte rinnovato, dopo che la trama della terza stagione si è conclusa col diploma di alcuni dei suoi protagonisti, di conseguenza ora lontani dal liceo. I quattro nuovi studenti di Las Encinas si aggiungono ai personaggi di Samuel (Itzan Escamilla), Ander (Aron Piper, protagonista anche de Il Caos Dopo di Te), Guzmán (Miguel Bernardeau), Omar (Omar Ayuso) e Cayetana (Georgina Amorós).

Este año el premio nos lo han repartido los alumnos de Las Encinas: ha terminado el rodaje de la 4ª temporada de 'Élite' ❤ pic.twitter.com/ov3Mom1u9j — Netflix España (@NetflixES) December 22, 2020