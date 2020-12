Cosa c’è stasera e cosa guardare la Vigilia di Natale in tv? Le reti nostrane propongono una carrellata di film per grandi e piccoli, già a partire dal primo pomeriggio. Ecco una guida tv del 24 dicembre per conoscere la programmazione di oggi.

Su Rai1, L’Eredità è anticipata alle 18:00 per consentire alla Messa del Papa di iniziare la diretta alle 19:20. A seguire A Sua Immagine e il TG1 si sposta alle 21:10. Nella prima serata andrà in onda il film Heidi alle 21:30, e di seguito lo speciale di Natale Viaggio nella Chiesa di Francesco (ore 23:35).

Su Rai2, il pomeriggio è occupato da una serie di film a tema natalizio. Si parte alle 14:00 con Il principe che ho sempre sognato; alle 15:30 va in onda Natale a Evergreen: Un pizzico di magia; alle 18:50 c’è Pagine d’amore a Natale. Nella prima serata della Vigilia, c’è l’appuntamento con l’animazione Disney Pixar con Alla ricerca di Dory, sequel de Alla ricerca di Nemo. La serata si conclude alle 23:00 con il film Un Natale Molto Bizzarro.

La giornata su Rai3 è costellata da programmi culturali quali Passato e presente, Aspettando Geo, Geo e Blob. Nella prima serata, la rete trasmette il Festival del Circo di Montecarlo.

Su Rete 4, appuntamento con dei classici: nel pomeriggio c’è il film romantico I ponti di Madison County con Clint Eastwood e Meryl Streep. Nella prima serata, 7 spose per 7 fratelli. Nel pomeriggio di Canale5, spazio per i film Natale a 4 zampe alle ore 13:45, seguito da Sandra Bullock in Miss Detective alle 16:20.

Italia1 dedica una programmazione per i più piccoli. Si parte alle 14:30 con il film d’animazione Balto; alle 16:05 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, il cult con Gene Wilder; alle 19:30 appuntamento con Jim Carrey e Il Grinch. In prima serata, come accade da ormai diversi anni, Una poltrona per due, classico natalizio con Eddie Murphy e Dan Akroyd.

Per quanto riguarda le altre reti, stasera su La 7 va in onda Le avventure di Tin Tin: il segreto dell’unicorno; Rai4 propone Edward mani di forbice; Rai 5 manda in onda Che storia è la musica: Natale; su Rai Movie c’è Amore, cucina e curry; su La5, Il destino sotto l’albero. Infine, Paramount Network propone la maratona dei film di Indiana Jones a partire dalle 18:45.