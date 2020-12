A che ora la messa di Natale del Papa avrà il via quest’oggi 24 dicembre, in questa Vigilia 2020 sconvolta dalle norme di prevenzione per la perdurante pandemia Covid-19? La classica celebrazione delle mezzanotte non potrà aver luogo in nessuna parte d’Italia per ovvi motivi e dunque per il coprifuoco delle ore 22. Proprio l’importante rito dovrà essere anticipato nella prima serata, in una finestra davvero insolita ma necessaria in questo tempo.

Esattamente come avverrà nelle chiese di tutta Italia, da nord a sud, anche a San Pietro non potrà esserci appunto nessuna celebrazione di mezzanotte. Per rispondere alla domanda diretta sull’ora in cui la messa di Natale del Papa avrà il via anche dal Vaticano, va detto che il rito partirà alle 19:30. Il Pontefice officerà un rito molto intimo al quale, oltre alcuni altri sacerdoti, saranno presenti solo pochi fedeli, qualche decina pure opportunamente distanziati.

La diretta della messa di Papa Francesco sarà naturalmente trasmessa sia in diretta TV che in streaming attraverso una serie di canali diversi. Per quanto riguarda Rai Uno, la trasmissione del rito partirà dalle 19:20 circa. Come è logico che sia, anche TV2000 avrà il suo live della celebrazione nella Basilica di San Pietro, dal canale 55 del digitale terrestre. In alternativa, lo streaming dello stesso momento potrà essere visto anche attraverso il link alla dirette web della stessa rete. Pure la stessa emittente mette a disposizione il download al libretto per seguire, passaggio dopo passaggio, l’intero rito anticipato in questa Vigilia.

Ulteriore alternativa per vedere la messa di Natale del Papa è quella proposta nel box video qui sotto. Attraverso lo straming live del canale Vatican Media su YouTube sarà sempre possibile assistere alla celebrazione del Pontefice. Come è più che logico, la duretta partirà sempre qualche minuto prima delle ore 19:30 per poi concludersi, probabilmente, intorno alle 21.