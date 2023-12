Le serie TV di successo hanno spesso dedicato una puntata speciale al Natale. I fan sono sempre in trepidante attesa di qualche sorpresa per l’occasione e, molte volte, proprio in questa occasione si sono verificati eventi unici oppure sorprendenti colpi di scena.

Proprio in occasione del Natale ecco una classifica dei 5 episodi speciali di Natale di altrettante serie televisive di successo.

The Big Bang Theory – La simulazione di Babbo Natale

Il 13 dicembre del 2012 è andata in onda l’undicesimo episodio della sesta stagione, in cui Leonard organizza una serata “Dungeons & Dragons” a tema natalizio con i ragazzi del gruppo. Penny, Amy e Bernadette, sentendosi escluse, decidono di organizzare una serata alternative “solo donne” a cui però si aggiunge Raj, il quale fa di tutto per far morire il suo personaggio al primo lancio di dadi, alla disperata ricerca di una ragazza. Durante il gioco Sheldon condivide tutte le sue conoscenze sul Natale rimarcando continuamente quanto odi questa festività.

Dawson Creek – Un Natale movimentato

Nel decimo episodio della sesta ed ultima stagione, la serie ha riunito tutto il cast. I protagonisti trascorrono una seratra a casa di Leery, ma presto la situazione degenera a causa di un consumo eccessivo di alcolici. I vari protagonisti si ritrovano a raccontare le loro disavventure, senza filtri, rivelando segreti nascosti. Solo alla fine, grazie a un confronto, si ristabilisce una certa armonia e vengono risolti antichi dissapori.

Friends – Cartoline di Natale

Sono diverse le puntate speciali natalizie dei Friends, una delle sit com più amate degli anni ’90. Una di quelle rimaste memorabilei è però quella dell’ottava stagione, in cui la nuova ragazza di Ross, Mona, vuole inviare a tutti biglietti di auguri con la foto di entrambi. Ross, però, non è d’accordo. Intanto Chandler, interpretato dal compianto Matthew Perry, che aveva da poco rotto con Monica, viene trascinato in uno strip club da Doug.

The Simpsons – Un Natale da cani

Era il 24 dicembre del 1991, in Italia andò in onda un episodio storico della celebre serie animata. Durante le feste di Natale Homer resta senza soldi a causa del signor Burns. Bart chiede un tatuaggio come regalo, Lisa vorrebbe un Pony. Il padre, invece, torna a casa con un cagnolino su cui aveva scommesso senza fortuna al cinodromo. Il Piccolo aiutante di Babbo Natale diventa così un membro della famiglia più famora e sgangherata della televisione.

Scrubs – Il mio Gesù personale

L’ospedale del Sacro Cuore è addobbato a festa per l’arrivo del Natale, durante l’undicesimo episodio della prima stagione. J.D. viene incaricato dal dottor Cox di riprendere con una videocamera il parto di una coppia di amici, ma dopo la nascita si rende conto di non aver registrato nulla. Elliot, invece, è alle prese con una paziente incinta che è scappata dall’ospedale. Turk è il più coinvolto dal Natale, ma la sua fede inizia a vacillare perché in ospedale vede gente che soffre. Però poi è lui a trovare la paziente di Elliot, che si era nascosta sotto l’albero di natale nel parco della città, ed è lì che, grazie ai soccorsi, riuscirà a far nascere il bambino.

