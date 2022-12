Come da tradizione, gli auguri di Buon Natale 2022 degli artisti (e non solo) arrivano dal giorno della vigilia. Molti di loro hanno scelto di trascorrere le Feste in famiglia, mettendo in pausa gli impegni per godersi qualche giornata con i propri affetti e un meritato riposo.

Gli auguri di Vasco Rossi sono inevitabilmente rock: il rocker di Zocca propone la sua canzone E Il Mattino (da Canzoni Per Me, 1998) come colonna sonora di Natale, e non a caso sceglie l’hashtag #natalerock. Anche Antonello Venditti attinge dal suo repertorio con una clip del suo brano Quando Verrà Natale, title-track del disco del 1974.

Tra i contemporanei, Ultimo coglie l’occasione per mostrarsi di fronte al computer con le cuffie appese al collo, e fa un annuncio:

“Auguri a tutti! Sto chiudendo la tracklist del disco… non vedo l’ora di farvelo ascoltare. Solo con un altro disco ho avuto queste sensazioni prima di farlo uscire. Fidatevi, sarà un bel viaggio”.

“Auguri di buon Natale a voi tutti amici di Instagram. Un beso!”, scrive Cristiano Malgioglio in posa sul suo profilo. Emma Marrone posta il video di una bambina imbronciata che canta Merry Christmas e ci augura buon Natale, non senza aver di nuovo fronteggiato gli hater che nemmeno oggi prendono una pausa.

Clementino, reduce dai festeggiamenti per i suoi 40 anni, ci manda uno scatto della sua serata e aggiunge: “Buona vigilia guagliù!”. Laura Pausini non manca all’appello e posta una serie di scatti in tuta aderente rossa: “Ufficialmente entrata nel mood natalizio! E voi, siete pronti?”.

