Ogni anno, da almeno 10 anni – poi capiremo in che senso – i nostri contatti sui social si sfidano a non ascoltare Last Christmas degli Wham almeno fino al 24 dicembre, ma come nasce Whamageddon?

Come nasce Whamageddon

Nel 2018 Rolling Stone parlava di Last Christmas come di “un ottimo pezzo” che però avrebbe “rotto le palle”. Chi scrive pensa la stessa cosa di All I Want For Christmas Is You e spera che un giorno lo stesso destino tocchi il tormentone di Mariah Carey che stringe in assedio l’umanità intera dal 1994. Fatta questa doverosa premessa, ripassiamo un po’ di storia.

Con una ricerca a ritroso, una delle prime tracce del Whamageddon si trovano sul forum GTPlanet in un thread del 3 novembre 2010, dove il brano degli Wham veniva descritto come “cancro alle orecchie“ nonché “la canzone più malvagia della Terra”, e per questo si sfidavano gli internauti a non ascoltarlo nemmeno per caso.

Secondo le fonti italiane e internazionali – alcuni link originari sono andati perduti – i primi firmatari della challenge furono un gruppo di ragazzi danesi. Il fenomeno divenne noto in tutto il mondo nel 2018 quando il cabarettista inglese Romesh Ranganathan pubblicò le regole della sfida su Twitter.

Il suo tweet fu ripreso dalle testate internazionali, e il Whamageddon divenne di dominio pubblico.

Le regole

Whamageddon, come si evince, è un termine ottenuto dalla fusione tra Wham e Armageddon e nella sostanza consiste nel riuscire a non ascoltare la super hit degli Wham datata 1986 almeno fino alla mezzanotte del 24 dicembre. Whamageddon ha anche un sito ufficiale all’indirizzo whamageddon.com dove sono riportate le sei regole del gioco e i nomi dei promotori: Rasmus Leth Bjerre, Oliver Nøglebæk, Søren Gelineck e Thomas Mertz.

Di seguito le sei regole:

L’obiettivo è durare il più a lungo possibile senza ascoltare il classico natalizio degli Wham “Last Christmas”; Il gioco inizia il 1° dicembre e termina a mezzanotte del 24 dicembre. Usa il tuo fuso orario locale, se lo desideri; Si applica solo la versione originale. Goditi le migliaia di remix e cover; Sei eliminato non appena riconosci la canzone; Regola bonus: Pubblica sui social media l’hashtag #whamageddon quando vieni succede; Infine: Anche se non possiamo impedirti di inviare deliberatamente i tuoi amici a Whamhalla, l’intenzione è che questo sia un gioco di sopravvivenza. Non un Battle Royale. Quindi… non fare lo stupido, okay?

