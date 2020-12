Arrivano alcune indicazioni particolarmente interessanti in queste ore per quanto concerne i codici ATECO che, da un lato, potranno contare su ristori a fondo perduto dopo l’ultimo DPCM che è stato ufficializzato di recente da Conte, mentre dall’altro ci si chiede chi possa restare aperto a Natale nonostante la zona rossa. Questione delicata, dopo che nei giorni scorsi ho provato ad analizzare più da vicino lo stanziamento di questi aiuti a fondo perduto per determinate attività. Soprattutto quelle che, ad oggi, hanno le mani legate.

Focus sui codici ATECO con ristori e aperti in zona rossa a Natale

Andiamo con ordine, analizzando in prima istanza i codici ATECO per i quali secondo le ultime notizie sono previsti ristori. Questo, in seguito alle decisioni prese dal governo in occasione delle festività natalizie. Premesso che alcuni riferimenti generici sul DPCM li trovate anche all’interno della Gazzetta Ufficiale, bisogna concentrarsi sui codici 561011, 561012, 561020, 561030, 561041, 561042, 561050, 562100,562910, 561011, 562920 e 563000.

Si spazia, dunque, tra navi, bar senza cucina, mense, gelaterie, pasticcerie, ristorazione ambulante e catering per eventi. Tanto per citare qualche settore specifico. Bisogna al contempo ricordare che il suddetto contributo non coinvolga i soggetti per i quali risulta che la partita IVA sia stata aperta dopo il 1° dicembre 2020. Per quanto riguarda l’altro tema caldo del momento, in riferimento ad esempio ai negozi che resteranno aperti in zona rossa a Natale, c’è un elenco completo che potete prendere come punto di riferimento su Orizzonte Scuola.

Tra le attività in questione, ad esempio, vi segnalo il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati. Qui il riferimento cade sui codici ATECO 47.2. Occhio in zona rossa anche al commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati. In questo frangente dobbiamo concentrarsi sui codici ATECO 47.4 per coloro che potranno restare aperti.