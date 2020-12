Arrivano direttamente dal Ministro Spadafora alcuni riscontri particolarmente interessanti a proposito dei codici ATECO che possono essere associati senza dubbio alcuno ai ristori. Il decreto avrà effetto ovviamente anche sul 2020, con alcune considerazioni a margine rispetto a quanto riportato poco più di un mese fa sulla questione aperture e chiusure. Cerchiamo dunque di chiarire, oggi 14 dicembre, chi potrà ricevere aiuti dallo Stato nelle prossime settimane, indipendentemente dal proprio fatturato e a fondo perduto.

I codici ATECO compatibili coi ristori dopo il decreto del 2020

Provando ad analizzare la questione più nel dettaglio, emergono fondamentalmente tredici codici ATECO al momento in prima linea sulla questione ristori. Come evidenziato dal Ministro dello Sport, tramite apposito post Facebook, occorre concentrarsi sul codice 855100 (corsi sportivi e ricreativi, in riferimento agli istruttori, insegnanti, allenatori sportivi), 855201 (per i corsi di danza), 493901 (qui si va nel mondo della gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie che non fanno parte dei sistemi di transito urbano o suburbano).

A questi, dobbiamo poi aggiungere codici ATECO come 749094 (riferimento alle agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport), oltre a 799011 (servizi di biglietteria per eventi sportivi e altri eventi di intrattenimento), 931110 (qui si parla nello specifico di gestione di stadi), 931120 (ristori anche per la gestione di piscine), 931130 (aiuti anche per la gestione di impianti sportivi polivalenti), 931190 (viene qui raggruppata la gestione di altri impianti sportivi) e 931200 (dedicato alle attività di club sportivi).

Si arriva, infine ai codici ATECO 931300 (per la gestione di palestre), 931910 (ristori assicurati anche agli enti e organizzazioni sportive promozione di eventi sportivi), chiudendo con 931999 per altre attività sportive. Insomma, dopo l’intervento pubblico sui social del Ministro Spadafora, dovrebbe essere più chiaro il raggio d’azione del decreto valido anche sul 2020, in riferimento ai tanto attesi ristori per tante attività qui in Italia. Che ne pensate?