La vendita di Honor al nuovo consorzio cinese Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.Ltd ha in qualche modo galvanizzato il brand, che per il 2021 ha un grande obiettivo: riuscire a vendere circa 100 milioni di smartphone, superando perfino Huawei. Come riportato da ‘asia.nikkei.com‘, la società ribadisce il concetto che aveva già espresso giorni fa, probabilmente perché libera dalle restrizioni commerciali che la coinvolgevano per il suo legame con Huawei.

L’azienda per il prossimo anno punta ad incrementare la produzione del 40%, avendo già sondando il terreno con i vari fornitori statunitensi per le componenti utili al raggiungimento dell’ambizioso traguardo. Se per Honor l’obiettivo è spedire nel 2021 100 milioni di dispositivi, per Huawei la quota si ferma a 60, per un totale di 160 milioni di unità (che rappresenta comunque un rallentamento del 20% della produzione rispetto a quello che è stato il 2019 per Huawei). Staremo a vedere se Honor riuscirà a garantire a bordo dei suoi prossimi smartphone anche la presenza dei servizi Google, cosa che probabilmente accadrà (andando almeno per una logica).

Naturalmente il destino di Honor è strettamente legato alle decisioni che verranno prese dal governo americano: se l’azienda ricevesse il benestare dell’attuale amministrazione, le porte del successo le si spalancherebbe indubbiamente. Per la fine del mese dovrebbero arrivare importanti accordi con alcuni rinomati fornitori, anche se l’ultima parola spetterà comunque al Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Vi ricordiamo che Qualcomm e MediaTek si sono già detti disponibili a collaborare con Honor, per il dispiacere di Huawei, che siamo convinti avrebbe di gran lunga preferito conservare il controllo sul brand che ha saputo far brillare con costanza fino al ban USA. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.