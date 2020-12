Honor in tempi non sospetti è stato ceduto da Huawei al nuovo consorzio cinese Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.Ltd, non perdendo comunque il proprio smalto e la voglia di imporsi tra i migliori produttori di smartphone. Il CEO Zhao Ming, come riportato da ‘gizmochina.com‘, l’obiettivo di Honor per il prossimo anno è quello di vendere più di 100 milioni di dispositivi, attestandosi così al primo posto in Cina.

Gli accordi con Qualcomm (ve ne avevamo parlato in questo articolo di pochi giorni fa) e MediaTek sono ormai vicini (nel primo caso è palese l’intenzione di Honor, ovvero quella di realizzare smartphone top di gamma, muniti magari del processore Snapdragon 888, il chipset più potente attualmente disponibile sul mercato globale, naturalmente lato mobile), cosa che consentirà all’azienda di avere una certa autonomia nella produzione di dispositivi di ogni fascia di mercato. Ricordiamo che nell’impresa è già riuscita Xiaomi, nel 2015 e successivamente nel 2018 (conquistando anche il mercato indiano). Honor lancia il guanto di sfida per il 2021. Honor sta provando a fare bene, soprattutto adesso che, svincolata da Huawei (a propria volta attanagliata nella morsa del ban USA), potrebbe tornare a dotare i propri dispositivi dei servizi Google (cosa del tutto possibile visto e considerato che la situazione a livello hardware dovrebbe aver già ricevuto il via libera per quanto riguarda l’accordo con Qualcomm, che è un’azienda americana a tutti gli effetti).

Huawei, dal canto suo, sta puntando forte su HarmonyOS, il sistema operativo proprietario, e sui Huawei Mobile Services, ogni giorno sempre più ricchi. Le strade si sono separate, ma questo potrebbe non impedire ad entrambe le aziende di fare bene, anche se l’una indipendentemente dall’altra. Se avete domande da fare utilizzate il box dei commenti in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.