Sono stati annunciati gli ospiti del concerto di Capodanno 2021 di Roma che non si ferma neanche in epoca Covid-19. Lo spettacolo si terrà come da tradizione ma sarà ovviamente trasmesso esclusivamente in streaming.

Non sono previsti eventi gratuiti nelle piazze della capitale ma un grande spettacolo che da tutta Italia si potrà seguire comodamente in diretta da casa, attraverso l’utilizzo di un qualsiasi dispositivo fisso o mobile dotato di connessione internet.

Il concerto di Capodanno 2021 di Roma quest’anno è intitolato Oltre Tutto perché la città intende andare oltre tutto ciò che accaduto quest’anno, oltre un 2020 difficile per tutte le categorie di lavoratori, oltre lo stop forzato ai concerti e a tutti gli eventi dal vivo di qualsiasi ordine e disciplina.

Se il concerto di Capodanno 2021 di Roma era l’occasione per passeggiare tra le strade illuminate della capitale apprezzando la buona musica dal vivo all’ombra del Colosseo, quest’anno lo spettacolo è costretto a spostarsi sul web, conservando la magia del Capodanno romano.

Un’esperienza da vivere unicamente in digitale per immaginare insieme l’anno che verrà. Oltre Tutto si terrà la sera del 31 dicembre 2020 fino alla notte inoltrata del 1° gennaio 2021 e accoglierà sul suo palco virtuale tanti ospiti. Ci saranno Diodato, Elodie e Gianna Nannini ma anche Manuel Agnelli con Rodrigo D’Erasmo, Gemitaiz e Afredo Pirri. Il cast comprendo poi Tim Etchells, Tomas Saraceno, Michela Murgia e molti altri.

Il concerto sarà trasmesso sulla pagina Facebook ufficiale di Culture Roma e sul sito, dalle ore 22:00. Nel corso della diretta sono attesi i contributi di Maria Giovanna Luini, Sandra Savaglio e Igiaba Scego e anche il cinema sarà protagonista con il progetto Vedute a cui hanno partecipato i Fratelli D’Innocenzo, Chiara Caselli, Chiara Francini, Francesco Bruni e Mauro Covacich.

Ad aprire la serata saranno Adriana Ferreira e Augusta Girardi con una performance in duo, flauto e arpa.