Uno degli argomenti più delicati e caldi, anche nello scorcio finale del 202o, si riferisce senza ombra di dubbio alla riapertura palestre e piscine. Lo scorcio finale dell’anno, purtroppo, non regala certezze agli operatori di settore, se non la promessa di Spadafora che abbiamo analizzato pochi giorni fa. Il Ministro, infatti, ha confermato l’intenzione di non andare oltre il mese di gennaio per la ripresa delle attività, ma ci sono delle considerazioni a margine da fare per contestualizzare al meglio il tutto.

Cosa aspettarci con riapertura palestre e piscine a gennaio 2021

Quali sono le prospettive attualmente per la riapertura palestre e piscine? La sensazione è che il discorso debba essere diversificato, almeno per quanto riguarda il mese di gennaio. Se da un lato tutti devono sperare che la curva dei contagi Covid non si rialzi, pur premettendo che la nuova variante del virus in arrivo dal Regno Unito non rappresenti certo un presupposto sotto questo punto di vista, dall’altro l’approccio potrebbe essere differente per i due ambiti. E questo, per una ragione molto semplice.

Ad esempio, se con la riapertura palestre si può sfruttare la possibilità di operare anche all’aperto in una prima fase, almeno parzialmente per gestire nel migliore dei modi l’affluenza dei clienti, lo stesso inevitabilmente non si potrà fare con le piscine. Anche Spadafora ha parlato di riprese graduali e, per caratteristiche intrinseche, le palestre sono necessariamente un passo avanti sotto questo punto di vista. Lo stesso dicasi per i lavori individuali, che possono essere gestiti meglio e con una certa flessibilità per accelerare la riapertura.

Dunque, sono tantissimi gli aspetti da valutare in questo momento storico, ma è chiaro che la riapertura palestre ad inizio 2021 appaia meno complessa rispetto a quella delle piscine. Magari già attorno al 20 gennaio. Fondamentale, come accennato, il buon senso degli italiani durante le festività natalizie.