Da almeno un paio di mesi a questa parte tiene banco in Italia la questione relativa alla riapertura palestre e piscine. Come tutti sanno, queste attività sono state tra le prime a pagare la seconda ondata di contagi Covid e nelle ultime settimana sono aumentate le voci riguardanti una ripresa delle attività non così lontana nel tempo. Dopo il nostro ultimo articolo a tema, come stanno effettivamente le cose? Ad inizio settimana, in effetti, sono arrivate dichiarazioni da parte del Ministro Spadafora che hanno dato maggiore concretezza alla cosa.

Cosa dice Spadafora su riapertura palestre a gennaio 2021

In particolare, secondo le dichiarazioni riportate da Adnkronos in queste ore, il ministro delle Politiche Giovanili e lo Sport durante la tavola rotonda ‘La rete delle donne‘, che per la cronaca è stata organizzata da Us Acli, ha fatto il punto della situazione su un argomento molto delicato. A conti fati, Spadafora ha fatto sapere che da diversi giorni sta lavorando per garantire agli operatori del settore una riapertura palestre e piscine a stretto giro. Proprio, lui, non a caso, ha parlato del mese di gennaio.

Attenzione, però, perché ogni considerazione su riapertura palestre e piscine deve sempre tener conto dell’andamento della curva riguardante i contagi. A tal proposito, il periodo natalizio sarà estremamente delicato. Il timore che ci possa essere una nuova impennata è forte, al netto di un trend attuale tutto sommato positivo (seppur oscillante, come affermato dallo stesso Spadafora). Insomma, la propensione a garantire la riapertura palestre e piscine a gennaio c’è tutta, ma ogni discorso dovrà essere affrontato con attenzione e numeri alla mano.

Restate sintonizzati sulle nostre pagine per ottenere ulteriori informazioni a proposito di riapertura poste e piscine, in riferimento a quanto abbiamo registrato anche in queste ore tramite il Ministro Spadafora.