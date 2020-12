Tra i tanti plot twist del 2020, uno risulta particolarme gradito. Netflix ha infatti annunciato l’inizio della produzione di Strappare Lungo I Bordi, serie originale animata, scritta e diretta dal popolare fumettista Zerocalcare e prossimamente in arrivo sulla piattaforma streaming. Prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, da sempre casa editrice di Zeocalcare, Strappare Lungo I Bordi traslerà sullo schermo l’universo narrativo reso celebre dall’autore. Torneranno dunque personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’Armadillo, cui presterà la voce Valerio Mastandrea.

Era tanto tempo che giravo attorno all’animazione, anche divertendomi molto a sperimentare, facendo tutto da solo, ha spiegato Zerocalcare. Al tempo stesso mi sarebbe piaciuto alzare l’asticella, sfruttare di più il mezzo video in termini di regia, di movimento, mantenendo però il mio linguaggio e i miei temi e continuando ad avere il controllo totale sulla storia. In questo senso Netflix mi ha messo in condizione di lavorare in un modo che tiene insieme tutti i piani: libertà assoluta nei contenuti e nei linguaggi, possibilità di collaborare con persone più capaci di me, per raccontare una storia su una piattaforma accessibile ormai praticamente a tutti. Speriamo che tempo che esce la serie il mondo esista ancora più o meno come lo conosciamo, ha concluso.

L’annuncio di Strappare Lungo I Bordi chiude il 2020 di Zerocalcare dopo la pubblicazione di Scheletri e A Babbo Morto. Il primo, un romanzo grafico che lo stesso autore definisce più efferato del solito, si situa tra realtà e invnzione, tra oggi e vent’anni fa, tra la paura del futuro e quella del presente e osserva le pieghe dell’inattesa amicizia tra Zero e Arloc. Il secondo è invece a metà tra favola (cinica) illustrata e fumetto, e racconta per la prima volta la scabrosa verità dietro al business della consegna dei regali. A sancirne il successo è arrivato a stretto giro anche l’audiolibro, disponibile su Audible.

Da notare, nel 2020 di Zerocalcare, anche la puntuale ironia di Rebibbia Quarantine, miniserie animata presentata a Propaganda Live allo scoppio della pandemia di Coronavirus. Uno sguardo esilarante e arguto, come sempre, sull’assurdo scatenato in noi dalle dure restrizioni del primo lockdown italiano.

Ecco il videoannuncio del via alla lavorazione di Strappare Lungo I Bordi, la prima serie d’animazione scritta e diretta da Zerocalcare: