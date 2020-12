Amazon Prime Video ha appena diffuso il trailer ufficiale de Il Principe Cerca Figlio, l’atteso sequel de Il Principe Cerca Moglie. Akeem dovrà affrontare un nuovo viaggio intercontinentale, incontrando vecchi e nuovi amici, per trovare il figlio che non ha mai conosciuto. Il lungometraggio arriverà nella piattaforma di streaming il 5 marzo 2021.

La trama de Il Principe Cerca Figlio

Dopo l’esilarante e romantico viaggio raccontato nel primo capitolo, Akeem (Eddie Murphy) è stato incoronato Re. L’uomo vive felicemente con sua moglie e le sue figlie. L’anziano padre comunica ad Akeem che necessita di un erede maschio. Il nuovo Re scopre dunque di aver avuto un figlio in America. Convoca Semmi (Arsenio Hall), il suo consigliere e amico, e inizia il suo secondo viaggio negli USA.

Una volta arrivato a New York, Akeem incontra nuovamente alcune vecchie conoscenze, tra cui i divertenti barbieri e i loro affezionati clienti. Questa volta, però, il Re dovrà trovare il figlio (interpretato da Jermaine Fowler) che non ha mai conosciuto.

Il cast, tra ritorni e novità

I fan del primo capitolo – uscito nel 1988 e divenuto cult – sono stati piacevolmente colpiti dal ritorno di molti degli interpreti originali. Eddie Murphy – apprezzatissimo comico che ha recitato in diverse commedie di successo – presterà nuovamente il volto ad Akeem. L’interprete ha recitato in Una Poltrona Per Due, Il Professor Matto, Il Dottor Dolittle, Dolemite Is My Name e nella trilogia di Beverly Hills Cop.

Nel film Il Principe Cerca Figlio – il cui trailer è appena stato pubblicato – ci sarà anche Arsenio Hall, nei panni di Semmi (il consigliere del Re). Gli altri membri del cast che torneranno in questo secondo capitolo sono: Garcelle Beauvais, James Earl Jones, John Amos, Shari Headley, Louis Anderson e Vanessa Bell Calloway. I nuovi attori coinvolti sono i seguenti: Jermaine Fowler, Leslie Jones, Wesley Snipes, Tracy Morgan, Kiki Layne, Teyana Taylor, Paul Bates, Nomzamo Mbatha e Bella Murphy.

La data d’uscita de Il Principe Cerca Figlio

Il Principe Cerca Figlio è diretto da Craig Brewer, che ha già lavorato a Dolemite Is My Name e Footloose. La sceneggiatura è invece firmata da Kenya Barris, Barry W. Blaustein e David Sheffield. L’atteso lungometraggio sarà distribuito da Amazon Prima Video il 5 marzo 2021.

Il primo capitolo, uscito nel 1988 e diretto da John Landis (The Blues Brothers e Animal House), riscosse un enorme successo, diventando in breve tempo un indimenticabile cult. Riuscirà il sequel a replicare il successo del precedente film?