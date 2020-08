Il Professore Matto avrà un reboot: ci sarà anche Eddie Murphy?

Lo scienziato mattacchione e la sua famiglia torneranno presto in un nuovo film: è stato confermato il reboot de Il Professore Matto. Nei precedenti lungometraggi, usciti rispettivamente nel 1996 e nel 2000, Eddie Murphy presta il volto a diversi personaggi.

Project X Entertainment – che si sta anche occupando del quinto capitolo di Scream – ha acquisito i diritti di The Nutty Professor (arrivato in Italia come Il Professore Matto) ed è intenzionata a produrre un reboot. I fan delle pellicole originali sperano di poter rivedere Eddie Murphy prestare il volto al protagonista, ma al momento non si hanno conferme ufficiali.

Ricordiamo che Il Professore Matto del 1996 è a sua volta un reboot de Le Folli Notti Del Dottor Jerryll, diretto e interpretato nel 1963 da Jerry Lewis. Il film del ’96 venne invece diretto da Tom Shadyac, conosciuto per aver lavorato ad Ace Ventura, Bugiardo Bugiardo e Una Settimana Da Dio. Eddie Murphy presta il volto a diversi personaggi, tra cui:

Sherman Klump (il protagonista);

Buddy Love (l’alter ego del protagonista);

Cletus Klump;

Anna Pearl Klump;

Ida Mae Jensen;

Ernie Klump;

Lance Perkins.

La versatilità di questo attore, insieme alla sua ironia, ha contribuito al successo della pellicola, che riuscì a incassare al box office quasi 274 milioni di dollari. Il successo del film ha spinto la produzione a lavorare a un sequel, che si rivelò un vero e proprio fallimento, ricevendo recensioni prettamente negative.

Eddie Murphy, che recentemente ha recitato in Dolemite Is My Name (con cui ottenne una candidatura agli Oscar), è attualmente occupato con Il Principe Cerca Moglie 2, il sequel del film uscito nel 1988.

Il Professore Matto: la trama

Il Professore Matto racconta la folle avventura del professore Sherman Klump (interpretato da Murphy). Questo simpatico studioso inventa un siero capace di ridurre notevolmente il peso corporeo. Decide di utilizzarlo su sé stesso per conquistare una collega. L’esperimento riesce, ma si scopre che il suo alter ego presenta una personalità più forte rispetto a quella dello scienziato.