Si conclude Balthazar su Giallo, canale 38 del digitale terrestre. L’appassionante crime franco-belga, incentrato su un geniale medico legale dal carattere non facile, ma che sul campo d’azione riesce a risolvere brillantemente i casi di omicidio. Balthazar fa da spalla al comandante della polizia Hélène Bach, una donna molto razionale. Entrambi dovranno affrontare le indagini di omicidio più complesse nella Parigi moderna. E ovviamente tra i due, personalità agli antipodi, voleranno anche scintille. Ecco le anticipazioni sugli episodi che vedremo stasera, domenica 20 dicembre.

Nel primo, l‘episodio 1×05 dal titolo Vite a pezzi, Balthazar esamina un cadavere smembrato ritrovato in un fiume; quando però le parti del corpo non combaciano, capisce che c’è un’altra vittima. Mentre Bach indaga sul crimine, Balthazar si interroga se dirle che l’assassino di Lise potrebbe aver commesso altri sei omicidi.

A seguire, il finale di stagione, l’episodio 1×06 intitolato Scomparse. Balthazar arriva sulla scena di un terribile incidente stradale e scopre il corpo di una donna qualche metro più avanti. La polizia suggerisce che la donna sia stata uccisa nell’impatto, ma Balthazar determina che il decesso è avvenuto diverse ore prima e che il suo cadavere si trovava in uno dei bauli dell’auto.

Nel cast e personaggi di Balthazar su Giallo, Tomer Sisley nei panni del patologo forense Raphaël Balthazar; Hélène de Fougerolles interpreta il Capitano Hélène Bach; Philypa Phoenix è Fatim; Côme Levin è Eddy; Yannig Samot è il tenente Jérôme Delgado; e Pauline Cheviller nella parte di Lise, l’ex compagna di Balthazar assassinata da un serial killer.

Balthazar 2 ci sarà? La serie ha all’attivo tre stagioni, e una quarta è in arrivo. Il secondo ciclo di episodi (ne sono 10 in totale) è già stato trasmesso in Italia sul canale di Sky Fox Crime. In chiaro, la seconda stagione è ancora inedita e al momento non sembra in programmazione su Giallo, ma non è da escludere che possa andare in onda nel corso del 2021. Nei nuovi episodi, Balthazar e Hélène continueranno a fare coppia nelle indagini, tra cui il caso di un assassino che emula un serial killer; un virus; e infine il protagonista avrà un faccia a faccia con la persona che ha ucciso sua moglie.

L’appuntamento con Balthazar su Giallo è per stasera alle 21:10.