Rispetto ad altre serie televisive non ne ha molti, ma non mancano gli episodi natalizi di Grey’s Anatomy in senso stretto o lato: nei sedici anni di messa in onda del medical drama, il Natale è diventato via via un appuntamento sempre meno percettibile, ma comunque in qualche modo sempre scandito dalla trama.

La prima stagione da 9 episodi non ebbe il tempo di progettare un episodio di Natale, anche perché il medical partì come un riempitivo del palinsesto di ABC di metà stagione e finì per diventare uno dei suoi maggiori successi di tutti i tempi, qualcosa su cui non avrebbe scommesso nemmeno la stessa creatrice Shonda Rhimes.

Dalle prime stagioni in cui l’unica a preoccuparsene era Izzie alle ultime in cui il Natale è diventato perlopiù occasione di una cena tra colleghi, gli episodi natalizi di Grey’s Anatomy sono meno di una decina: non è ancora chiaro se ve ne sarà uno anche nella diciassettesima stagione attualmente in corso, visto il numero ridotto di episodi, ma sarebbe interessante trattare il Natale in tempo di pandemia, visto che l’emergenza sanitaria è al centro della trama.

Ecco una breve panoramica degli episodi natalizi di Grey’s Anatomy, stagione per stagione.

Stagione 2, episodio 12 – Lo Spirito del Natale

Si tratta del primo episodio natalizio di Grey’s Anatomy in assoluto, in cui nessuno degli specializzandi sembra pervaso dallo spirito natalizio: la sola a dare sfogo alle sue frustrazioni sentimentali attraverso addobbi e decorazioni di Natale è Izzie, che realizza un albero meraviglioso in casa di Meredith tra lo stupore della Grey e di George (“Ci ha vomitato Babbo Natale qui?“). Alla fine, però, si ritroveranno tutti malinconicamente a guardare le luci di Natale, letteralmente stesi sotto l’albero, mentre non manca la celebrazione dell’Hanukkah da parte di Cristina con Burke.

Stagione 6, episodio 10 – Conciati per le Feste

L’episodio inizia con la voce fuori campo di Meredith: “Il regalo più bello che abbia mai ricevuto è stato per Natale quando avevo 10 anni, il mio primo vero kit di sutura“. Questo episodio in realtà mette in scena le tre più importanti festività di fine anno, il Ringraziamento, Natale e Capodanno, tra feste in casa e canti natalizi in sala operatoria. La sera di Natale i medici si ritrovano a casa di Meredith e tra il commento di un caso medico e l’altro la tavolata diventa un’occasione per confessioni importanti, come quella di Miranda Bailey che difende la sua libertà di scelta di fronte al padre, arrabbiato per la sua scelta di divorziare dal marito.

Stagione 7, episodio 10 – Un Grosso Se

Si tratta dell’episodio in cui Derek porta Cristina in gita a pesca per superare il trauma della sparatoria che l’ha spinta a licenziarsi, mentre Teddy si sente persa senza di lei in ospedale. Le luci natalizie del bar di Joe fanno da cornice alla riappacificazione tra Mark e Lexie, mentre Callie sbatte la porta in faccia ad Arizona, tornata dall’Africa per riconquistarla.

Stagione 9, episodio 7 – Sono Fatta per Amarti

Non prettamente un episodio natalizio, ma il Natale è nell’aria al Grey Sloan Memorial Hospital: Bailey si sta preparando per il suo matrimonio con Ben e non manca chi, come April, le suggerisce una cerimonia a tema natalizio “in un rustico rifugio di montagna con nastri rossi e vischio e un albero con ornamenti realizzati con le nostre foto“. Nemmeno a dirlo, ipotesi nettamente bocciata dalla Bailey.

Stagione 9, episodio 9 – Non è Finita

Il Natale incrocia il matrimonio della Bailey e tutti i colleghi si preparano a festeggiare le nozze, mentre Meredith è alle prese con la sua gravidanza su cui ha ancora molti dubbi visto il pregresso aborto. Questo è anche l’episodio della morte di Adele Webber.

Stagione 11, episodio 22 – Lei è Andata Via

Dopo la tragica morte di Derek, Meredith va via per molti mesi, dando alla luce la piccola Ellis lontano da casa. Nel frattempo i medici si riuniscono a casa sua per Natale, anche se nessuno ha voglia di festeggiarlo, e in quell’occasione Jackson scopre che April intende restare ancora per molto tempo in Medio Oriente.

Stagione 15, episodio 12 – Fidanzata in Coma

L’episodio ha una sua cronologia scandita dal caso di una ragazza in coma: con diversi salti temporali, la trama ha raccontato sia il Natale che San Valentino, mostrando il primo bacio di Meredith e Andrew DeLuca.