La mela non ha mai abbandoanto l’idea di lanciare nel più breve tempo possibile il primo iPhone pieghevole, che, secondo quanto riportato da ‘Digitimes‘, dovrebbe essere pronto al debutto nel 2022 (del resto, la previsione sposerebbe anche i rumors di qualche giorno fa, secondo i quali la società di Cupertino avrebbe dato ordine a Foxconn di preparare le prime unità test di iPhone pieghevole, come da noi spiegato in questo articolo dedicato). Samsung, probabilmente il più grande rivale di Apple, ha già lanciato tre dispositivi di questo genere, realizzati con l’impiego di pannelli OLED flessibili: l’azienda californiana potrebbe fare altrettanto nel 2022, incrementando la domanda di display con queste caratteristiche. Del resto, Samsung e LG Display avrebbero entrambi deciso di aumentare la produzione di pannelli OLED da montare a bordo di smartphone di piccole e medie dimensioni.

Secondo la fonte i dispositivi con pannelli OLED rappresenterà circa il 40% di tutte le spedizioni nel 2021. Giusto anche parlare di iPhone pieghevole, che potrebbe includere due pannelli separati tenuti insieme da una cerniera centrale, e con dei bordi smussati in acciaio inossidabile (un po’ come nel caso di iPhone 11). Il dispositivo, secondole previsioni di John Prosser, non ospiterebbe il notch, né uno schermo esterno con FaceID. Si parlerebbe, quindi, di uno schermo unico (senza alcun tipo di interruzione sulla superficie quando aperto), e non di due display unificati.

Non saranno di certo pochi gli utenti interessati al primo iPhone pieghevole, cui poi magari ne seguiranno anche altri, sicuramente meglio ottimizzati per il naturale miglioramento della tecnologia a cui saranno ispirati di volta in volta. Non c’è molto altro da aggiungere a quanto già detto, quindi vi diamo appuntamento ai prossimi rumors, restando a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box qui sotto.