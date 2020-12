Ormai sappiamo ci sarà un iPhone pieghevole presto o tardi, con arrivo magari previsto entro la fine del 2022. Le ultime notizie in merito provengono dal portale ‘gizmochina.com‘, la mela morsicata si sta preparando per finalizzare il design del telefono ed il processo di test (il dispositivo non dovrebbe comunque essere pronto in versione finale prima della seconda metà del 2022). Samsung potrebbe fornire i pannelli pieghevoli, mentre Nissei si occuperà della cerniera, ed infine Foxconn sarà responsabile dell’assemblaggio del primo esemplare (l’azienda si sta occupando di verificare la resistenza del device ad almeno 100 mila attività di apertura e chiusura, a differenza delle 20, 30 mila che in genere vengono eseguite per test di questo genere).

Un altro rapporto afferma che l’azienda californiana stia dicendo tra i display OLED e MicroLED per l’iPhone pieghevole, cosa che influenzerà anche il metodo di produzione. Lo schermo MicroLED rende meglio in termini di funzionalità, anche se resta da vedere se è stata raggiunta la fase in cui Apple sarà pronta ad utilizzarlo in prodotti commerciali veri e propri a bordo delle svariate unità che metterà a disposizione.

Attualmente società come Samsung, Huawei e Motorola hanno già commercializzato i loro smartphone pieghevoli, mentre Apple sta ritenendo giusto prendere tempo per una progettazione più completa e profonda (chissà che la scelta alla fine non premi l’azienda californiana, che ha sempre dimostrato una certa lungimiranza nella sua storia). Quanti di voi sarebbero interessati ad acquistare il primo esemplare di iPhone pieghevole nel momento in cui verrà reso disponibile sul mercato (probabilmente ad un prezzo esorbitante conoscendo anche gli standard di Apple e la tecnologia che c’è dietro rispetto alla costruzuone di uno smartphone pieghevole, non certamente di poco conto)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.