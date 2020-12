Le repliche di Lucifer 3 su Italia1 arrivano al capolinea. Nel pomeriggio di sabato 19 dicembre andranno in onda gli ultimi due episodi della terza stagione, poi sapremo se la rete Mediaset proporrà anche la quarta in chiaro che, ricordiamo, è finora disponibile solo sulla piattaforma Netflix.

Si parte dall’episodio 3×23 dal titolo La quintessenza dei Deckerstar, ed eccola trama:

Quando Lucifer e Chloe indagano sulla morte di una donna, scoprono che potrebbero aver perseguito l’uomo sbagliato. Poi, Charlotte rischia la sua vita quando decide di prendere la situazione di mano; appena Lucifer è sul punto di fare una grossa confessione, riceve una drammatica telefonata che cambia ogni cosa.

A seguire, il finale di stagione, l’episodio 3×24 intitolato La vera essenza del Diavolo.

Scioccati dalla morte di qualcuno, Chloe, Lucifer e il resto del team lavorano insieme per indagare e rintracciare l’assassino. Quindi, Lucifer ha un’epifania, Maze decide di riparare un’amicizia distrutta, e Chloe finalmente vede la verità coi suoi occhi.

Nel cast di Lucifer 3, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer Morningstar; Lauren German è la detective Chloe Decker; DB Woodside interpreta Amenadiel; Lesley-Ann Brandt è Maze; Kevin Alejandro è il detective Dan Espinoza; Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Tricia Helfer interpreta Charlotte; Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez. New entry Tom Welling nel ruolo di Marcus Pierce.

Non sappiamo quali sono i piani della rete Mediaset e se il prossimo anno manderà in onda la quarta stagione in chiaro. Al momento le repliche di Lucifer si concludono qui.

La serie è stata rinnovata per una sesta e ultima stagione, attualmente in produzione. Tra le new entry, le attrici Merrin Dungey e Brianna Hildebrand che appariranno nel corso degli episodi conclusivi e i loro personaggi si legheranno alla “divina” famiglia dello show. Dopo aver incontrato Dio in carne e ossa – con il volto di Dennis Haysbert – i nuovi personaggi avranno legami con la famiglia angelica della serie tv.

L’appuntamento con Lucifer 3 su Italia1 è per oggi pomeriggio alle 14:40. A seguire, gli ultimi episodi in replica della seconda stagione di Manifest.