L’arrivo di Brave New World su Starzplay, atteso il 20 dicembre, svela al pubblico italiano l’avvio di una produzione ambiziosa ma già stroncata da una cancellazione. Al debutto su Peacock, la piattaforma streaming di NBCUniversal, è seguito infatti il no a una seconda stagione e la ricerca di una nuova casa interessata a proseguire il progetto. Liberamente ispirata a Il Mondo Nuovo, capolavoro distopico di Aldous Huxley, Brave New World si situa nella futuristica New London e immagina una società utopica capace di raggiungere la pace e la stabilità dopo aver posto un divieto assoluto a costrutti quali la famiglia, la riservatezza, la monogamia, il denaro e la storia stessa.

Liberi da questi vincoli, i cittadini rimangono connessi grazie all’uso di Indra, un sistema di intelligenza artificiale basato su una rete wireless. Ognuno di essi è catalogato in base alla propria appartenenza di classe e mantenuto sotto controllo per mezzo di pillole di soma. Questo assetto apparentemente immutabile non impedisce però che due personaggi, Lenina Crowne e Bernard Marx, inizino a mettere in discussione la propria presunta felicità. È durante una vacanza nella pericolosa, povera Savage Lands che i sospetti si fanno realtà: in quel luogo, infatti, non è in vigore alcuno dei meccanismi di infallibile felicità di New London. Ma quale sarà l’impatto di questa presa di coscienza una volta rientrati a casa?

Il cast di Brave New World su Starzplay conta su svariati volti noti. Jessica Brown Findlay interpreta Lenina, mentre Harry Lloyd è Bernard. Alden Ehrenreich interpreta John, un problematico lavoratore di Savage Lands, il cui ritorno a New London è pagato a caro prezzo. Demi Moore, invece, veste i panni di Linda, madre di John. Nina Sosanya è Mustafa Mond, figura enigmatica a capo di New London, mentre Ed Stoppard è un importante dirigente. Hannah John-Kamen è Wilhelmina, amica di Bernard, mentre Joseph Morgan è l’interprete di CJack60, un abitante di New London socialmente irrilevante, testimone di un evento devastante.

L’arrivo di Brave New World su Starzplay segue di due mesi la cancellazione della serie, costata ben 100 milioni di dollari e che al momento rimane in attesa di eventuali passaggi di proprietà. Non ci sarà una seconda stagione di Brave New World su Peacock, si legge in un comunicato dell’azienda riportato da Deadline. David Wiener ha creato un adattamento ricco di spunti e di livello cinematografico. Siamo grati al cast e alla troupe che hanno dato vita a questo mondo. Non vediamo l’ora di raccontare altre storie con David, in futuro.

Ecco il trailer di Brave New World, su Starzplay dal 20 dicembre con gli episodi della prima stagione: