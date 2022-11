Becoming Elizabeth cancellato. La serie tv Starz, che racconta l’ascesa al trono di una giovanissima Elisabetta I, si conclude dopo una sola stagione.

Alicia von Rittberg (Genius: Einstein) ha interpretato il ruolo della futura monarca inglese. Dopo la morte di Enrico VIII, Elisabetta e i suoi fratelli sono coinvolti in una frenetica presa di potere, con il fratello Edoardo di nove anni che sale al trono. “Elizabeth lotta per controllare il proprio destino e prendere il vero potere mentre gli uomini intorno a lei tentano di rivendicare la sua sovranità”, questa la sinossi ufficiale di Becoming Elizabeth.

La drammaturga britannica Anya Reiss ha creato la serie tv e ne è stata produttrice esecutiva. Il cast di supporto includeva Romola Garai (The Hour) nei panni di Mary Tudor; Tom Cullen (Downton Abbey) nella parte di Thomas Seymour; e Bella Ramsey (Il Trono di Spade) interpreta Lady Jane Grey.

Becoming Elizabeth ha debuttato su Starz a giugno con una prima stagione da otto episodi. Il finale di stagione, pubblicato sulla piattaforma di streaming il 7 agosto, ora fungerà da finale di serie.

La cancellazione di Becoming Elizabeth era nell’aria, secondo la Reiss. Lo scorso settembre, quando la creatrice della serie storica ha discusso sul finale della prima stagione, ha risposto alle domande dei fan su una possibile seconda stagione. Infatti, Starz sembra le abbia detto che avesse terminato il suo lavoro:

“Quindi, chiunque abbia interpretato male la fine di Becoming Elizabeth, ecco quello non era un cliffhanger, ma un ironico indizio per il nostro pubblico. Perché, naturalmente, conoscete il resto della storia… quindi perché dovremmo continuare”, ha scritto Reiss . “O almeno… questa è la mia storia.”

Becoming Elizabeth fa parte di una serie di period drama di Starz incentrati sulle sovrane britanniche, iniziata nel 2013 con The White Queen.

