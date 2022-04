Raised by Wolves 2 – Una Nuova Umanità debutta il 15 aprile su Sky Atlantic, che la trasmette in un’intera serata. La nuova stagione della serie di fantascienza ideata da Aaron Guzikowski, che vede tra i produttori esecutivi Ridley Scott, continua a raccontare le vicende di due androidi, Madre (Amanda Collin, Darkland, Conspiracy of Faith – Il messaggio nella bottiglia) e Padre (Abubakar Salim, Fortitude, Jamestown), fuggiti da una Terra devastata dalla guerra tra atei militanti, come il Capitano Marcus (Travis Fimmel, Vikings), e l’ordine religioso di derivazione cristiana dei Mitraici. Il loro viaggio con l’obiettivo di colonizzare il pianeta Kepler-22b continua con l’incontro con una nuova colonia poco ospitale.

Raised by Wolves 2 – Una Nuova Umanità viene programmata in un’unica soluzione, con tutti gli 8 episodi che la compongono in onda il 15 aprile a partire dalle 21.15 sul canale 110 di Sky, che ne aveva già trasmesso la prima stagione nell’inverno del 2021.

Raised by Wolves 2 – Una Nuova Umanità riparte dai protagonisti Padre, Madre e i loro bambini che si uniscono a una colonia atea nella zona tropicale del pianeta, ma devono affrontare un’accoglienza piuttosto fredda. Nella zona tropicale di Kepler-22b, inesplorata e a dir poco misteriosa, non mancheranno problemi col gruppo a cui si sono aggregati. Tra il terrificante figlio “naturale” di Madre, una vera e propria minaccia di estinzione per la specie umana, e l’arrivo sul pianeta dopo i Mitraici anche degli Atei, lo scontro diventerà inevitabile. Nel frattempo Marcus, ormai convinto di essere il Profeta, è pronto a tutto per ritrovare la sua famiglia ed esaudire la volontà del suo Dio.

Raised by Wolves 2 – Una Nuova Umanità, una spettacolare produzione sci-fi che si pone interrogativi sul senso stesso della vita e sugli estremismi religiosi, punta a ricreare le atmosfere dei più amati capolavori di fantascienza firmati dallo stesso Scott. Inoltre la nuova stagione vede nuove aggiunte al cast: Peter Christoffersen sarà Cleaver, James Harkness sarà Tamerlane, Kim Engelbrecht sarà Decima, Selina Jones sarà Grandmother, Jennifer Saayeng sarà Nerva, Morgan Santo sarà Vrille.

Ecco il trailer di Raised by Wolves 2 – Una Nuova Umanità.

