Tiene banco la squalifica Insigne: i tifosi napoletani, ed un po’ tutti gli appassionati di calcio si stanno chiedendo quante giornate dovrà scontare il capitano azzurro dopo gli improperi che avrebbe lanciato all’arbitro Massa durante Inter-Napoli. Il Giudice Sportivo non si è ancora espresso sulla squalifica Insigne, pronto a ricevere il verdetto in giornata. Il rosso diretto farà probabilmente scattare due turni di stop per l’attaccante frattese, che ricordiamo essersi subito scusato con il direttore di gara a fine partita, a margine di un chiarimento che ha avuto luogo negli spogliatoi.

La cosa lascerebbe ben sperare per una riduzione della squalifica Insigne in caso di ricorso. Ad ogni modo, il capitano partenopeo salterà sicuramente il big match contro la Lazio di domenica sera 20 dicembre (ore 20.45), aggiungendosi ai KO di Mertens e Osimhen (il belga ha rimediato un trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale, infortunio che dovrebbe tenerlo fuori dai campi per circa 6 settimane; il nigeriano è ancora alle prese con il problema alla spalla, che si sta dimostrando più delicato di quanto inizialmente si potesse pensare: le sue condizioni verranno valutate nuovamente dopo Natale).

Contro la formazione di Simone Inzaghi, anch’essa in difficoltà (anche se per crisi di risultati), le chiavi dell’attacco partenopeo saranno senz’altro affidate al tridente composto da Lozano, Petagna e Politano (riserve di lusso, se così possono essere definite). Gattuso ha dimostrato di riuscire a gestire perfettamente tutti gli uomini a disposizione: non avrà problemi a fare altrettanto in questo caso. Staremo a vedere quanti turni scatteranno per la squalifica Insigne, e se il successivo ricorso darà i suoi frutti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.