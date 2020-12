Preoccupano le condizioni Mertens, dopo l’infortunio occorso durante Inter-Napoli di ieri 16 dicembre. L’attaccante belga ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, lasciando il campo di gioco in lacrime. Le telecamere hanno subito evidenziato quanto la caviglia del numero 14 azzurro si sia gonfiata subito dopo l’episodio. Caro è costato il cross di destro che ‘Ciro’ ha disegnato in area: è stato proprio nell’atterraggio che la caviglia sinistra rimaneva piantata nell’erba del Meazza, di suo parecchio umida. Per 24 ore Dries dovrà fare solo ghiaccio (evidentemente c’è bisogno che la caviglia si sgonfi prima che il belga possa sottoporsi agli accertamenti necessari per la valutazione dell’entità dell’infortunio a cui è purtroppo andato incontro nella delicata sfida di ieri sera), per poi sottoporsi agli esami strumentali del caso, che potranno fare luce sulle condizioni Mertens.

Al momento è assai improbabile che l’attaccante possa recuperare in tempo per la Lazio (sfida prevista per domenica 20 dicembre, ore 20.45, all’Olimpico di Roma). C’è chi già ipotizza le condizioni Mertens siano tali da permettergli di tornare in campo solo nel 2021, saltando gli ultimi due match che ancora restano da giocare quest’anno (Lazio-Napoli del 20 e Napoli-Torino del 23 dicembre). Gattuso dovrà probabilmente fare a meno anche di Osimhen (fuori per un infortunio alla spalla che ormai perdura da diverse settimane) e di Lorenzo Insigne, espulso da Massa per gli insulti che pare gli abbia rivolto dopo il rigore concesso all’Inter per fallo di Ospina su Darmian (il capitano potrebbe scontare due turni di squalifica, salvo ricorso).

Vi terremo aggiornati sulle condizioni Mertens nelle prossime ore, non appena verrà reso noto l’esito degli esami strumentali cui l’attaccante belga si sottoporrà. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.