Robbie Williams avvelenato dal pesce dopo la strana dieta a base di frutti di mare a seguito della quale ha rischiato di morire.

Sentito da Radio X, l’artista ha spiegato: “Mangiavo pesce due volte al giorno e avevo il più alto livello di avvelenamento da mercurio che il medico avesse mai visto”. Williams ha quindi deciso di interrompere immediatamente questo bizzarro regime alimentare, che sarebbe potuto essere fatale.

Dopo le osservazioni del medico, Robbie Williams non si è fatto prendere dallo sconforto e ha commentato: “Sapete cosa ho pensato quando me l’ha detto? Ho vinto! Questo è il modo in cui funziona il mio ego. Hai detto il più alto? Grazie! Ho vinto io il premio mercurio”.

La dieta a base di polpi, calamari e tonno ha scombussolato completamente l’equilibrio di Robbie Williams che ha scoperto per caso di essere in serio pericolo. A portarlo in salvo sarebbe stata l’abitudine di sua moglie Ayda, che si sottopone regolarmente agli esami del sangue, consiglio che ha dato anche al marito: “Ho fatto gli esami del sangue perché mia moglie è molto attenta su questo e anche lei si sottopone regolarmente ad ogni sorta di esame. Grazie a Dio, perché avrei potuto morire di avvelenamento per mercurio e arsenico. Il giorno dopo ho iniziato una dieta a base vegetale”.

Robbie Williams, che ha rischiato la vita per avvelenamento da mercurio, ha così deciso di cambiare radicalmente la sua alimentazione e passare a quella completamente vegetale.

Scampato il serio pericolo corso con gli altissimi livelli di mercurio nel sangue, Robbie Williams è potuto tornare a occuparsi della sua famiglia che in febbraio si è allargata con l’arrivo di Beau Benedict Enthoven. Il quarto figlio è nato da madre surrogata, come ha fatto sapere Ayda Field sui suoi canali social al momento dell’arrivo in famiglia del piccolo.