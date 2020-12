Se siete alla ricerca dei migliori regali di Natale, magari tra i videogiochi, c’è un allarme che dobbiamo lanciarvi: siete in clamoroso ritardo. Il numero dei giorni che ci separano dalla ricorrenza, e dallo scambio dei “pensierini” si è assottigliato irrimediabilmente. Non c’è dunque più tempo per poter temporeggiare o anche solo per fermarsi a riflettere su cosa mettere sotto l’albero.

Per vostra fortuna ci pensiamo noi a darvi una mano, con qualche idea legata ai migliori regali di Natale tra i videogiochi. Non solo software in questo caso: ci sono sì i migliori videogiochi dell’annata, ma anche alcune periferiche imperdibili. E che potrebbero fare la gioia dei gamer più sfegatati.

Migliori regali di Natale sui videogiochi, i consigli per fare centro

Partiamo dai titoli del momento, tra i quali è impossibile non annoverare i maggiori provenienti dal mondo dello sport. FIFA 21 e NBA 2K21 sono un must per chi ama il calcio e la pallacanestro. E promettono di tenere compagnia per numerosissime ore, complici dinamiche ludiche magnetiche e che non scadono mai nella noia.

Non hanno bisogno di presentazioni invece due esclusive PS4 protagoniste durante la notte degli Oscar dei videogiochi. Parliamo di The Last of Us Part 2, mattatore della serata, e Ghost of Tsushima, altro grande titolo che ha fatto molto parlare di se durante l’estate. Produzioni in grado di sottolineare la forma smagliante della console di casa Sony, che può tenere ancora testa alla neo-arrivata PS5.

Anche Nintendo Switch ha il suo parco titoli da non sottovalutare, potendo attingere a titoli come Hyrule Warriors L’Era della Calamità. Produzioni particolarissime e che sfruttano tutto l’appeal di una console dalle mille sfaccettature.

Passando al reparto hardware, come non citare tutti quegli strumenti imprescindibili per chi vuole ottenere il massimo dalla propria esperienza videoludica? E allora tra i migliori regali di Natale a tema videogiochi sono da citare alcune periferiche come il mouse G Pro X Superlight o le cuffie G Pro X Sorround. Due strumenti fondamentali per affrontare al meglio le proprie sessioni di gioco negli sparatutto, grazie all’estrema precisione.

Qualora siate invece appassionati di motori, anche in ambito videogiocoso, perchè non mettervi realmente al volante? In questo caso, non potrete fare a meno del Logitech G923, che porta una vera e propria rivoluzione grazie alla tecnologia Trueforce.

Insomma, di opzioni ne avete un bel po’: qual è il regalo perfetto?