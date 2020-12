La sua popolarità è esplosa col ruolo di Ander Muñoz in Elite, ma ora Arón Piper si sta facendo conoscere anche da un pubblico più adulto con la miniserie Il Caos Dopo di Te nel ruolo dello studente problematico Iago: unico comune denominatore delle due serie è Carlos Montero, sceneggiatore e creatore di entrambi i format originali di Netflix.

Arón Piper, 23 anni appena, ha iniziato a recitare sin da ragazzino, tra cortometraggi, film e serie tv, ma è decisamente il 2019 l’anno in cui ha visto decollare la sua carriera, prima con la partecipazione alla serie Derecho a Soñar e poi con il casting che gli avrebbe consegnato il ruolo in Elite.

Il thriller adolescenziale di Montero gli ha conferito una fama che ha travalicato i confini spagnoli grazie alla distribuzione internazionale su Netflix. Ma a differenza di altri collegi più o meno coetanei che hanno avuto difficoltà enormi a gestire la fama, come le co-star di Elite Jaime Lorente e Miguel Herran, Arón Piper si sente ben saldo con “i piedi per terra“, come ha spiegato in un’intervista a Vertele insieme a Montero in cui analizza a che punto è oggi la sua giovane ma fortunata carriera.

Anni fa, prima di essere famoso, avevo la fobia della fama. Non andavo in metropolitana per ansia. Nel mio caso questo ha avuto l’effetto opposto: mi ha radicato i piedi per terra, mi ha dato il riconoscimento che non avevo e mi ha dato sicurezza sul lavoro. Mi ha messo in un’ottima condizione per lavorare, sotto i riflettori.

Il successo di Elite, con la sicurezza economica che ne deriva, ha permesso ad Arón Piper di rifiutare molti altri ruoli e di avere un potere decisionale importante che molti altri attori non ottengono nemmeno dopo anni di carriera.

In questo momento sono a un punto in cui ho già rifiutato diversi progetti o ruoli che mi sono stati offerti senza casting. Questo è condizionato dal fatto che ora sono famoso, perché attiro un certo tipo di pubblico e perché come business sono un buon ingrediente, ma anche per il lavoro che ho fatto e per averlo fatto bene… perché nessuno ti regala un ruolo per nulla. La mia idea ora è di lavorare per accumulare una sicurezza economica per poi potermi dedicare tutta la vita a tutto ciò che mi pare… qualunque cosa mi renda felice. Fare film, fare musica… E quella sicurezza mi è stata data da Elite.

Ne Il Caos Dopo di Te Arón Piper ha ritrovato Carlos Montero come sceneggiatore, produttore esecutivo e regista di alcuni episodi: la miniserie arrivata su Netflix l’11 dicembre (qui la nostra recensione) è nella Top10 italiana delle serie più viste, ma non avrà una seconda stagione in quanto adattamento del romanzo omonimo di Montero, che non intende realizzare un sequel.