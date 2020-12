Stanotte si sono tenuti i Disney Investor Day, l’evento che in diretta web dedicato alla “giornata degli investitori” in cui la casa di Topolino ha annunciato i prossimi progetti e i nuovi contenuti in arrivo. Si parte dalle serie Marvel, già svelate lo scorso anno e che via via sono entrate in produzione.

In attesa di vedere la Fase 4 sul grande schermo, la casa delle Meraviglie anticipa i lavori e porta in televisione alcuni dei suoi supereroi. Don Cheadle torna a interpretare Rhodes, ovvero War Machine nella serie originale Armor Wars, in arrivo su Disney+. La storia girerà intorno alla peggior paura di Tony Stark: cosa succede quando la sua tecnologia finisce nelle mani sbagliate?

Nick Fury avrà una serie tutta sua: Secret Invasion vedrà Samuel L. Jackson riprendere i panni dell’ex capo dello SHIELD al fianco di Ben Mendelsohn che torna a interpretare Skrull Talos dopo Captain Marvel. La serie arriverà prossimamente su Disney+. Altro show che vedremo è quello incentrato sul vigilante Moon Knight, il cui cast non è stato ancora annunciato.

Dopo i rumour dei mesi scorsi, Tatiana Maslany ha confermato che vestirà i panni di She-Hulk in una serie tutta sua su Disney+. Al suo fianco ritroveremo Tom Roth, già interprete di Abomination, e Mark Ruffalo che torna nella parte di Hulk/Bruce Banner.

Direttamente da Avengers: Endgame, Occhio di Falco/Clint Barton prosegue la sua avventura nella serie Hawkeye. Stavolta il personaggio di Jeremy Renner farà squadra con l’arciera Kate Bishop, interpretata dalla giovane Hailee Steinfeld.

Passiamo ora ai trailer. Il primo è quello di Ms. Marvel, un nuovo personaggio dai fumetti della casa. Iman Vellani interpreta il ruolo della supereroina Kamala Khan nella serie originale Marvel in arrivo nel tardo 2021 su Disney+.

Ms. Marvel, a newer character to Marvel comics has grabbed the world’s imagination and we are excited to announce Iman Vellani as Kamala Khan.



Ms. Marvel, an Original Series from Marvel Studios, is coming late 2021 to #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArHe8vMCXd — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Tom Hiddleston torna nelle vesti del dio degli inganni, Loki, nell’ominima serie Disney+ a lui dedicata. L’uscita è prevista nel maggio 2021. Ecco il trailer:

“Glorious.”



Loki, an Original Series from Marvel Studios, is coming May 2021 to #DisneyPlus. @lokiofficial pic.twitter.com/gqT7AKur2y — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Disney+ ha infine svelato un nuovo trailer di WandaVision, serie che si collegherà agli eventi del film Doctor Strange: In the Multiverse of Madness. Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprendono i panni rispettivamente di Wanda Maximoff e l’androide Visione.

“We are an unusual couple.” Marvel Studios’ @WandaVision, an Original Series, starts streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/rBIygqUGsw — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 11, 2020

Per quanto riguarda l’universo Star Wars, la Disney ha confermato la terza stagione di The Mandalorian che arriverà a dicembre 2021. Il secondo ciclo di episodi, attualmente proposto sulla piattaforma, terminerà il 18 dicembre 2020.

Tra le novità più eclatanti, l’annuncio dello spin-off di The Mandalorian incentrato sul personaggio di Ahsoka Tano, interpretato nella serie da Rosario Dawson; il teaser di Andor, spin-off di Rogue One con Diego Luna nei panni di Cassian Andor.

“Everything I did, I did for the Rebellion.” Andor, an Original Series set in the Star Wars universe, is streaming in 2022 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/q2IT2qzEeR — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Dopo aver interpretato il giovane Lando nel film Solo: A Star Wars Story, Donald Glover sarà il protagonista di una serie tutta sua. Il progetto è nelle prime fasi di sviluppo.

E infine una notizia che farà felici i fan della saga stellare. Hayden Christensen, volto di Anakin Skywalker nella trilogia prequel, tornerà nei panni del personaggio nella serie Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor. La storia è ambientata dieci anni dopo gli eventi del terzo episodio, La vendetta dei Sith, che ha visto la caduta di Anakin Skywalker, ceduto al Lato Oscuro della Forza per diventare Darth Vader.