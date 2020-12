Il finale de Il Collegio 5 promette scintille tra promossi e bocciati, lacrime e saluti, ma cosa succederà nell’ultima puntata in onda oggi, 15 dicembre, su Rai2? Nell’ottavo appuntamento con il docureality sembra che succederà di tutto e che i protagonisti di questa edizione, anche i più discoli come la Scarano & C., dovranno fare i conti con l’ultima settimana nella scuola in attesa degli esami finali e del diploma, almeno per chi si sarà distinto in positivo.

I ragazzi sono già in crisi perché appena sarà presentato loro il programma degli esami daranno di matto per la mole di lavoro che dovranno affrontare e se c’è qualcuno che non va d’accordo con l’inglese (vedi la Scarano) altri ancora sembrano un po’ in crisi per la prova scritta. Il promo mostra una grande festa finale per chiudere i battenti di questa edizione dei record, ma cosa succederà in questo finale?

Iniziano le prove scritte e c’è qualcuno che sembra non avere proprio l’intenzione di impegnarsi, anzi per alcuni la parola d’ordine è fino alla fine sempre la stessa: copiare. Nonostante tutto però non mancano i momenti di divertimento in questo finale de Il Collegio 5, momenti in cui poter godere delle ultime occasioni per stare insieme e provare un po’ di nostalgia per l’esperienza che sta per volgere al termine. La prima missione è quella di essere ammessi all’orale per fronteggiare l’austera commissione che metterà paura anche agli insospettabili.

Ecco il promo dell’ultima puntata de Il Collegio 5:

Il 1992 sta per concludersi con gli esami finali e una festa che darà l’occasione ai ragazzi e al corpo docenti di salutare questa avventura. Al risveglio poi, tra successi e sconfitte, bocciati e promossi, lacrime e nostalgia, il cancello del Collegio Regina Margherita, si chiuderà per l’ultima volta. Il responso lo scopriremo solo questa sera.