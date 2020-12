Le prime anticipazioni sul nuovo album di Mahmood arrivano in diretta sulle frequenze di RTL 102.5. Il cantante è stato oggi intervistato in Non Stop News condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti per ricordare il live di stasera per Suite 102.5 Prime Time Live. A partire dalle ore 21.00, sulle frequenze di RTL – sia radio che TV e streaming – Mahmood sarà in diretta per presentare i suoi brani in una inedita versione.

Tornare alla dimensione live è emozionante per Mahmood che nel 2020 è stato costretto posticipare il tour italiano ed europeo a causa della pandemia Covid-19, come tutti gli altri artisti italiani ed internazionali. Suonare dal vivo è la vera essenza della musica e il ritorno sul palco è uno dei più grandi desideri di Mahmood, che stasera per RTL diventerà realtà, seppur in una dimensione intima e senza pubblico.

“Tornare a suonare dal vivo è il mio primo desiderio. È la cosa che mi manca di più, però in questo periodo ho scritto tanto. Sto chiudendo il prossimo disco quindi il prossimo live sarà totalmente diverso dal precedente”, le prime parole sul nuovo album di Mahmood.

Il cantante ha spiegato che sta lavorando molto alle nuove canzoni e che si trova sul punto di chiudere l’album. Aggiunge che non gli piace lasciare spoiler e anticipazioni in giro, motivo per cui non sta rispondendo alle ripetute domande dei fan a proposito della sua nuova musica.

Mahmood preferisce non sbilanciarsi:“Tanti ragazzi mi stanno chiedendo quando esce il prossimo pezzo, ma voglio che prima sia tutto perfetto, che sia come lo voglio al 100 % senza che nulla sia lasciato al caso”.

Tuttavia è ormai certo che il nuovo album di Mahmood sia in programma per i primi mesi del 2021. Per il periodo esatto e per la data di pubblicazione occorrerà attendere ancora.