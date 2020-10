Slittano tutti i concerti in programma per il 2020. Il tour di Mahmood si terrà nel 2021. I live inizialmente in programma per il mese di novembre del 2020 vengono adesso posticipati di un anno e si terranno nello stesso mese del 2021.

La prima tappa è quella alla Casa della Musica di Napoli del 12 novembre; poi Mahmood sarà a Roma il 13 e a Firenze il 14. Il 17 novembre si esibirà a S. Biagio di Callalta (TV) e il 19 a Nonantola (MO).

La tappa successiva è quella del 20 novembre a Venaria Reale (TO). Gli ultimi due appuntamenti sono quelli del 23 e del 24 novembre all’Alcatraz di Milano. La data del 23 novembre recupera quella prevista per il 14 aprile 2020, già posticipata al 3 novembre; quella del 24 novembre è di recupero del concerto programmato per il 9 novembre 2020.

I biglietti già acquistati restano validi per i rispettivi nuovi appuntamenti secondo il calendario qui sotto:

Il tour di Mahmood nel 2021

12 novembre NAPOLI – CASA DELLA MUSICA (recupero del 13 novembre 2020)

13 novembre ROMA – ATLANTICO LIVE! (recupero del 14 novembre 2020)

16 novembre FIRENZE – TUSCANY HALL (recupero del 4 novembre 2020)

17 novembre S.BIAGIO DI CALLALTA (TV) – SUPERSONIC ARENA (recupero del 21 novembre 2020)

19 novembre NONANTOLA (MO) – VOX CLUB (recupero del 19 novembre 2020)

20 novembre VENARIA REALE (TO) – CONCORDIA (recupero del 17 novembre 2020)

23 novembre MILANO – ALCATRAZ (recupero del 14 aprile e 3 novembre 2020)

24 novembre MILANO – ALCATRAZ (recpero del 9 novembre 2020)

Altri biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati.