Sono stati annunciati gli ospiti del Concerto di Natale, in programma per il 24 dicembre 2020 su Canale 5. La Vigilia di Natale di Canale 5 è, come tradizione vuole, da trascorrere in compagnia del Concerto di Natale, ovvero all’insegna dei migliori brani della tradizione natalizia.

A reinterpretarli saranno alcuni dei cantanti italiani ed internazionali più apprezzati del momento, con la conduzione di Federica Panicucci.

La serata-evento, che quest’anno va in scena senza pubblico, ha uno scopo benefico e sostiene i progetti di Don Bosco Onlus e di Scholar Occurrentes. Il cast degli ospiti del Concerto di Natale è stato appena annunciato e ha rivelata la presenza di Renato Zero, Arisa, Emma Marrone, Roby Facchinetti e molti altri artisti.

Si alterneranno sul palco per cantare brani classici del Natale e canti religiosi per raccogliere fondi a supporto dei progetti di solidarietà di Don Bosco Onlus e di Scholar Occurrentes.

In ordine alfabetico, gli ospiti del Concerto di Natale sono:

Antonino, Arisa, Malika Ayane, Dotan, Emma Marrone, Roby Facchinetti, Aida Garifullina, Andrea Griminelli, Hong-Hu Ada, Amy MacDonald, Moreno, Nek, Ron, Tosca e Renato Zero.

Il Concerto di Natale sostiene i progetti di solidarietà di Missioni Don Bosco ONLUS e Scholas Occurrentes per affrontare l’emergenza sociale e educativa post pandemia da Coronavirus in tutto il mondo.

Il pubblico da casa può contribuire alle cause. Per donare e contribuire al sostegno delle associazioni è necessario chiamare o inviare un sms al numero 45530; è possibile donare attraverso la pagina di Enternow.

La nuova edizione del Concerto di Natale in Vaticano (XXVIII edizione) non verrà trasmessa in diretta ma è stata già registrata, lo scorso 12 dicembre 2020, all’Auditorium Conciliazione di Roma. L’appuntamento su Canale 5 è per le ore 21.15 e il concerto sarà trasmesso nuovamente, in replica, il giorno dopo, nel primo pomeriggio, sullo stesso canale.

Quest’anno, con Federica Panicucci salirà sul palco Don Davide Banzato, in rappresentanza della religiosità.