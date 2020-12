NCIS New Orleans 6 saluta il pubblico di Rai2. Stasera, domenica 13 dicembre, andrà in onda l’ultimo episodio (per ora) della sesta stagione, e darà appuntamento nel corso del 2021 con i restanti inediti. Invece, NCIS Los Angeles 11 prosegue la sua programmazione fino a domenica prossima, quando andrà in onda il finale di stagione. Ecco le anticipazioni di stasera.

Si parte dall’episodio 11×20, di NCIS Los Angeles dal titolo Fuoco e fiamme, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il team assiste il Dipartimento di Giustizia nelle indagini su un piromane che prende di mira un gruppo di agenti dell’FBI che protegge un attivista politico in cerca di asilo; Eric affronta le conseguenze della decisione di Nell di lasciare la squadra.

Nel cast di NCIS Los Angeles 11, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

A seguire l’episodio 6×08 di NCIS New Orleans dal titolo L’ordine della manguste. Ecco la sinossi:

Sebastian viene assegnato per proteggere il figlio di un dignitario, ma quando questo scompare da un concerto, chiede alla squadra di aiutarlo a trovarlo.

Nel cast di NCIS New Orleans 6 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Lucas Black è Christopher LaSalle, NCIS Senior Field Agent (SFA), secondo in comando; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

Domenica 20 dicembre andranno in onda gli ultimi due episodi di NCIS Los Angeles. Si inizia con l’11×21 in cui il team aiuta un ex operatore tecnico a cercare il suo vecchio partner scomparso, che temono possa lavorare con i corrieri di armi che non sono riusciti ad abbattere anni fa; Deeks vacilla quando il suo bar riceve una recensione negativa. Nel finale di stagione, l’episodio 11×22. Sam, Callen e Rountree si recano in Afghanistan per aiutare con un caso delicato dopo che due SEAL affermano che il loro capo ha ucciso un prigioniero disarmato.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 6 è per stasera dalle 21:05 su Rai2.