Canale5 tira il freno a mano con DayDreamer e mentre i fan si aspettavano di vedere Can e Sanem in “ogni luogo e in ogni lago” dal 20 dicembre in poi, la rete ammiraglia del Biscione ha sconvolto la programmazione che cambia proprio in occasione delle feste. Le brutte notizie non vengono mai da sole e sicuramente mai come in questo caso possiamo dirlo. Il pubblico e i fan di Can Yaman dovranno rinunciare alle puntate domenicali e anche al sogno di vedere la serie turca di cui è protagonista al posto di Uomini e donne.

Questa per il dating show di Maria de Filippi sarà l’ultima settimana di programma e da lunedì 20 la programmazione di Canale5 cambierà confermando solo Beautiful e piazzando ben due film natalizi (uno in prima visione e uno in replica) per coprire il posto lasciato vacante da Una Vita, Uomini e donne e Pomeriggio5. Di DayDreamer nemmeno l’ombra, e la puntata domenicale?

Anche in quel caso sta arrivando un bel cambiamento perché, salvo cambiamenti (vedi quelli dei mesi scorsi), la serie con Can Yaman andrà in onda oggi, 13 dicembre e poi tornerà sabato 26 dicembre al pomeriggio per coprire il posto lasciato vacante da Amici e Verissimo. Al momento non si capisce come mai domenica 20 la serie turca non sia in programmazione (mentre sono arrivati i film natalizi) e nemmeno se le cose cambieranno nelle prossime ore, l’unica cosa certa è che al momento i fan dovranno accontentarsi di questo cambio di programmazione di DayDreamer in vista di quello di gennaio che porterà Can e Sanem in prima serata.

Cosa succederà nelle puntate di DayDreamer in onda oggi e poi sabato 26 dicembre? Can e Sanem si ritroveranno a passare la notte insieme e questo li riavvicinerà fino a quando il mattino dopo, dovranno fare i conti con un amaro risveglio: l’arrivo di Polen. Sabato prossimo, invece, sarà sempre l’ex fidanzata del fotografo a proporgli di trasferirsi per un lavoro nei Balcani e lui accetta mandando in crisi Sanem che si licenzia dall’agenzia. Subito dopo viene investita da un’auto alla cui guida c’è Yigit che la porta in ospedale e la assiste provocando la gelosia di Can. Intanto Mevkibe si scontra con Nihat, contestandogli un negozio “artificiale” a fronte del suo biologico.

Ecco il promo del nuovo episodio: