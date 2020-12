Siamo tutti in attesa di capire cosa succederà a Natale a DayDreamer e ai suoi fan. In molti sono convinti che lo spazio lasciato vuoto da Uomini e donne potrebbe finire nelle mani di Can e Sanem che poi sbarcheranno nel prime time di Canale5 da gennaio, ma sarà davvero così? Al momento non c’è conferma ufficiale sull’arrivo nel pomeriggio nel periodo natalizio al posto dei soliti film natalizi ma sicuramente vedremo Can e Sanem almeno per tre settimane a partire da gennaio. Cosa vedremo e cosa ne sarà dei due protagonisti?

DayDreamer tornerà in onda oggi, 6 dicembre, al pomeriggio su Canale5 con Can che, alla ricerca di un momento di relax (e di solitudine) e decide di partire, ma non rivela a sua madre dove andrà. Sarà Emre a informarla sulla destinazione misteriosa mentendo e così mentre la donna allerta Polen che corre subito da Can, senza trovarlo, Lelyla convince la sorella a fare lo stesso. Alla fine i due si troveranno fuori città, lontano da tutti, e finiranno per ritrovarsi sotto lo stesso letto.

Intanto, Leyla vuole che i suoi contatti con Emre siano esclusivamente professionali, mentre il rapporto tra Cengiz e Ayhan si incrina quando un incontro a lume di can-dela viene definito da lui una cena “tra amici”.

DayDreamer torna in onda anche domenica prossima, il 13 dicembre, Sanem e Can si ritrovano al seminario e, dopo cena, lei scopre che il riscaldamento della sua camera d’albergo è fuori uso e così finisce in quella di Can. La mattina seguente vengono svegliati dall’arrivo improvviso di Polen, che porterà un po’ di scompiglio alla coppia e al seminario. Nel frattempo Deren, Emre e Leyla scoprono, durante un appuntamento di lavoro, che l’attore scelto dal cliente è Osman. Intanto Muzaffer e Ceycey lavorano per trovare uno slogan e lanciare così i prodotti biologici.

