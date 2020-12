Tiziano Ferro per Telefono Amico, all’asta le sue chiamate per Natale. La nuova iniziativa solidale di Tiziano Ferro riguarda due videochiamate natalizie che effettuerà il 24 e il 25 dicembre, all’asta per sostenere l’organizzazione di volontariato Telefono Amico Italia.

+71%, l’incremento delle chiamate a Telefono Amico in questo 2020 di pandemia: dall’inizio dell’emergenza Covid-19 ad oggi, Telefono Amico ha registrato un netto aumento delle telefonate.

Tiziano Ferro, da sempre attento alla salute mentale, ha voluto dare il suo contributo alla causa e sostenere l’organizzazione attraverso un’asta solidale attiva su Charity Stars.



Due videochiamate natalizie di Tiziano Ferro per Telefono Amico saranno battute all’asta per sostenere l’organizzazione di volontariato che da oltre 50 anni si prende cura delle persone che hanno bisogno di

essere ascoltate e sostenute.



“La salute mentale viene spesso sottovalutata. In tempi complessi come questo è importante

implementare l’attenzione su temi come l’ansia, la depressione e lo stress da trauma conseguente al

lockdown, sia in ambito personale che lavorativo. Il primo passo verso la soluzione è la richiesta d’aiuto, e Telefono Amico è presente per chiunque ne abbia bisogno”, sono le parole di Tiziano Ferro.



Telefono Amico Italia è attivo con tre servizi di ascolto: chiamate vocali attraverso il numero unico 02 2327 2327, chat attraverso il numero WhatsApp 345 0361628 e mail attraverso la compilazione di un form anonimo sul sito www.telefonoamico.it. Fondamentale il supporto degli operatori di Telefono Amico per sostenere gli italiani in un 2020 particolarmente difficile.



Nei giorni del 24 e del 25 dicembre, Telefono Amico Italia sarà attivo 24 ore su 24 fornendo supporto a coloro che ne sentiranno il bisogno. Due saranno le chiamate speciali attivate da Telefono Amico: Tiziano Ferro contatterà in videochiamata coloro che si aggiudicheranno la possibilità dall’asta già attiva su Charity Stars, un’asta doppia.

La prima è tradizionale, e premierà il miglior offerente; la seconda è molto particolare e tra tutti coloro che parteciperanno fornendo il proprio contributo, verrà estratto a sorte il vincitore che si aggiudicherà la telefonata con Tiziano Ferro nei giorni di Natale.



Per partecipare all’asta solidale natalizia: https://www.charitystars.com/collection/telefono-amico-italia-it.