Titolo V non va in onda l’11 dicembre su Rai3, anticipando la sospensione per le festività natalizie: il programma di attualità del venerdì dedicato al focus sulle Regioni è stato temporaneamente messo in panchina, ufficialmente per ragioni legate ad un infortunio del conduttore Roberto Vicaretti.

Ospite di Agorà l’11 dicembre, in collegamento dalla sua Narni, il giornalista ha comunicato che non sarebbe andato in onda la sera stessa con Titolo V, che conduce da Milano in tandem con la collega Francesca Romana Elisei, collegata dallo studio di Napoli. Il motivo sta nella lussazione della spalla, la quarta in poco tempo, che lo costringe a fermarsi. Per questo venerdì Rai3 sostituirà il programma col film La Caduta – Gli Ultimi Giorni di Hitler.

Titolo V non va in onda l’11 dicembre ma non si tratta di una cancellazione: nonostante i bassi ascolti realizzati finora, mai oltre la soglia del 3% da quando ha debuttato lo scorso 23 ottobre, la rete sembra voler dare ancora fiducia al programma, soprattutto in un momento in cui l’attenzione sulle Regioni e sulla loro autonomia, sancita appunto dal Titolo V della Costituzione che dà il nome al format, è decisamente molto alta a causa delle decisioni relative al contenimento del contagio da Coronavirus e più in generale della gestione della sanità che a loro fa capo.

Tra i tanti programmi d’informazione a soffrire un’emorragia di ascolti, soprattutto a causa del sovraffollamento del genere talk show nella tv generalista, Titolo V non va in onda l’11 dicembre ma dovrebbe comunque resistere al dato Auditel poco lusinghiero e tornare in onda nei primi giorni del 2021.

Dodici anni in dodici giorni. Gli ultimi giorni di vita di Hitler e del Terzo Reich vissuti nel fondo di un bunker.#LaCaduta, di Oliver Hirschbiegel, con #BrunoGanz: questa sera alle 21.20 su #Rai3. pic.twitter.com/2lr2Hxcan4 — Rai3 (@RaiTre) December 11, 2020

Il conduttore Roberto Vicaretti ha dichiarato ad Agorà che Titolo V non va in onda l’11 dicembre per tornare in onda un po’ prima del previsto dopo le feste di Natale, ovvero già da venerdì 8 gennaio. Nessuna cancellazione, almeno per il momento.