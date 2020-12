Il Colore delle Magnolie 2 ci sarà, ma non debutterà presto: la serie è riuscita ad ottenere un rinnovo da parte di Netflix nonostante un anno difficilissimo che ha visto molte produzioni soccombere dopo una sola stagione (Away, I Am Not Ok With This, The Society solo per citarne alcune), ma le riprese non sono ancora iniziate.

Difficilmente, dunque Il Colore delle Magnolie 2 riuscirà a debuttare entro il 2021, visto che non è ancora partita la produzione dei nuovi episodi della serie, adattamento della collana best seller Sweet Magnolias di Sherryl Woods. Lo ha confermato la showrunner della Sheryl J. Anderson, che chiede al pubblico di pazientare perché i tempi saranno un po’ più lunghi del previsto.

Attualmente Il Colore delle Magnolie 2 è ancora in fase di sviluppo e dovrebbe entrare in produzione il prossimo anno. Parlando a Parade del successo di questo dramma romantico arrivato su Netflix in piena pandemia la scorsa primavera, la Anderson ha promesso di ripagare l’attesa con una trama molto ricca per la seconda stagione.

Non abbiamo ancora iniziato le riprese della seconda stagione. Vogliamo tornare al più presto possibile, ma stiamo ancora lavorando ai dettagli (…) Sappiamo che è difficile aspettare, ma apprezziamo la pazienza di tutti e siamo fiduciosi che la seconda stagione li coinvolgerà, li delizierà e li consolerà, forse in quest’ordine. “

A proposito della trama, Il Colore delle Magnolie 2 risponderà alle domande rimaste inevase col cliffhanger del finale della prima stagione, in primis quella che riguarda l’incidente d’auto dopo il ballo scolastico e l’identità del misterioso passeggero in auto con Kyle al momento dello schianto: “Le sorprese della notte del ballo non finiscono sul luogo dell’incidente” ha assicurato la showrunner.

Inoltre, la Anderson ha anticipato che ci saranno molte svolte sentimentali importanti per le protagoniste de Il Colore delle Magnolie 2, le tre migliori amiche Maddie Townsend, Dana Sue Sullivan e Helen Decatur interpretate rispettivamente da Joanna Garcia Swisher, Brooke Elliott ed Heather Headley.