Il Colore delle Magnolie su Netflix: trama, cast e personaggi della serie tratta dai libri di Sherryl Woods

Dal 19 maggio è disponibile su Netflix Il Colore delle Magnolie, il life drama americano creato da Sheryl J. Anderson e basato sui romanzi rosa della serie Sweet Magnolias di Sherryl Woods.

La serie racconta le vite di tre donne della cittadina di Serenity, in Carolina del Sud, migliori amiche sin dagli anni del liceo e pronte a sostenersi attraverso le complicazioni della vita. Quando Maddie decide di porre fine ad un matrimonio infelice e rivoluzionare la sua vita, Dana ed Helen la supportano e la incoraggiano: insieme, decidono di aprire una spa in una villa da ristrutturare. Con la nuova vita professionale, per Maddie arriverà anche un nuovo potenziale amore, ma il flirt con l’affascinante allenatore di suo figlio adolescente non sarà semplice da gestire.

JoAnna Garcia Swisher è la protagonista de Il Colore delle Magnolie nel ruolo di Maddie Townsend: le sue amiche Dana Sullivan ed Helen Decatour sono interpretate rispettivamente da Brooke Elliott e Heather Headley, mentre Chris Klein è l’ex marito di Maddie, Bill Townsend. Nella serie appare anche la cantante Jamie Lynn Spears nel ruolo di Noreen Fitzgibbons, mentre un altro volto molto noto è quello di Justin Bruening, che il pubblico ricorderà soprattutto per aver interpretato il paramedico Matthew Taylor e marito di April Kepner in Grey’s Anatomy, qui nel ruolo del coach Cal Maddox.

La serie ha subito un recasting durante il suo sviluppo: inizialmente la protagonista Maddie avrebbe dovuto avere il volto dell’attrice Monica Potter, meglio nota per essere stata la Kristina Braverman della serie drammatica della NBC Parenthood. La scorsa estate, poco prima che iniziassero le riprese, la produzione ha comunicato il cambio di protagonista, con l’arrivo di JoAnna Garcia Swisher, già vista in Kevin (Probably) Saves the World, The Astronaut Wives Club nonché volto di Ariel in C’era una Volta.

Per il momento Il Colore delle Magnolie ha una sola stagione composta da 10 episodi, ma potenzialmente potrebbe averne molte altre, se Netflix decidesse di rinnovarla per ulteriori capitoli, visto il gran numero di romanzi della serie scritti da Sherryl Woods per il ciclo Sweet Magnolias, ben 11 dal 2007 al 2014. L’autrice figura anche alla produzione esecutiva dell’adattamento, insieme alla creatrice della serie tv Sheryl J. Anderson e a Dan Paulson.