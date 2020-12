I top di gamma sudcoreani Samsung Galaxy S20 e Note 20 ben si prestano anche alle sessioni di gioco più intense: con Samsung GameDriver le cose andranno addirittura meglio. Parliamo del software proprietario studiato dal team di sviluppo per aggiornare a dovere i driver della scheda grafica senza dover necessariamente ricorrere ad upgrade veri e propri del sistema operativo. Per facilitare ancora di più le cose, l’app Samsung GameDriver è stata pubblicata sul Play Store di Google, supportando i Samsung Galaxy S20 e Note 20, ed andando così notevolmente a migliorare l’esperienza videoludica dopo la sua installazione.

L’ultima versione disponibile risponde adesso alla sigla 10.0.02.1, volta ad introdurre il supporto a tre titoli formidabili (Black Desert, Fortnite e Call of Duty: Mobile). A partire dalle prossime release, a detta del colosso di Seul (impegnato nel progetto insieme ad oltre 50 partner), la libreria di giochi disponibili verrà senza dubbio ampliata, così come la lista dei dispositivi supportati (che non si limiterà ai soli Samsung Galaxy S20 e Note 20). L’opportunità di aggiornare i driver della GPU senza dover passare necessariamente dall’aggiornamento completo è un vantaggio non di poco conto per i gamers che sono soliti utilizzare il proprio smartphone per divertirsi con i titoli a loro più congeniali.

Le correzioni rilasciate tramite il Play Store di Google, infatti, saranno di certo molto più rapide in questo modo, e non ci sarà nemmeno bisogno di aspettare l’approvazione del gestore telefonico di turno laddove l’aggiornamento dovesse riportare problemi. Samsung GameDriver, per adesso, può essere scaricata dal Google Play Store a bordo dei Samsung Galaxy S20 e Note 20, gli attuali top di gamma: vi abbiamo, però, spiegato che presto la cerchia si allargherà anche ad altri dispositivi, che non sono purtroppo ancora stati resi noti. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.