A pochi giorni dal fischio finale del Festival di Sanremo 2024, Madame scrive a Ghali un messaggio con attestazione di stima. Lo fa, Francesca Calearo – questo il nome di battesimo – in un testo pubblicato sulle storie Instagram.

“Volevo fare i complimenti a Ghali per come ha gestito questo Festival. Fratello, hai spaccato tutto, hai portato le tue origini, il tuo stile e il tuo modo originalissimo di essere in tv”.