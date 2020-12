George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a pochi giorni dall’avvio delle riprese del suo ultimo film, The Midnight Sky, appena uscito negli Stati Uniti. Ma nel suo caso non c’entra il Covid: all’attore, regista e produttore due volte premio Oscar è stata diagnosticata una pancreatite, probabilmente dovuta ad un eccessivo e repentino dimagrimento.

59 anni, George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo un malore a quattro giorni dal primo ciak: lo ha raccontato al tabloid britannico Mirror, imputando le cause ad una dieta troppo ferrea con cui ha perso 13 chili. Il dimagrimento si era reso necessario per esigenze di copione in vista dell’inizio delle riprese di The Midnight Sky, ma qualcosa è andato storto.

Quando George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale in preda a forti dolori allo stomaco, ha scoperto di avere una pancreatite, come ha poi raccontato al Mirror.

Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso. Ci sono volute diverse settimane per migliorare e come regista non è stato facile perché hai bisogno di energia. Eravamo su questo ghiacciaio in Finlandia, il che ha reso il lavoro molto più difficile. Ma sicuramente ha aiutato nell’interpretazione del personaggio.

Uscito il 2 dicembre 2020 negli Usa, The Midnight Sky si è rivelato una sfida enorme dal punto di vista professionale ma anche personale per Clooney, che di questo ambizioso film dall’ambientazione post-apocalittica è regista e protagonista nel ruolo di un astronauta sopravvissuto a una catastrofe globale. Come regista e attore, questo è il suo progetto più impegnativo fino ad ora, ha spiegato Clooney, che dopo la fine delle riprese si è ritirato in quarantena per 10 mesi a Los Angeles: ha trascorso quest’ultimo anno nella sua casa sulle colline di Hollywood, con la moglie Amal e i loro gemelli di tre anni Alexander ed Ella.

The Midnight Sky sarà disponibile su Netflix il 23 dicembre.