Good Night, and Good Luck diventa una serie tv. Secondo i media americani, AMC sta sviluppando un progetto televisivo basato sul film del 2005 con George Clooney (che lo ha anche diretto), e che tornerà come produttore esecutivo.

Good Night, and Good Luck sarà una serie tv di sei episodi. La rete AMC sembra si sia messa già al lavoro nella stesura della sceneggiatura, nella speranza di ottenere un ordine ufficiale per la serie tv. La storia di base prenderà ispirazione dal film, interpretato da David Strathairn nel ruolo del leggendario giornalista televisivo Edward R. Murrow.

L’adattamento televisivo seguirà Sy Steingartner, un cameraman per lo spettacolo di Murrow “che è costretto a destreggiarsi tra la sua ammirazione per Murrow e la sua stessa ambizione”, secondo i primi dettagli svelati dalla AMC. “Con i vertici della CBS che spingono per un giuramento di fedeltà anticomunista a Murrow e al suo staff, Sy ha l’opportunità di salire direttamente in cima, ma per farlo dovrà tradire il suo mentore”.

George Clooney, che ha co-sceneggiato, diretto e interpretato il film originale, tornerà in veste di produttore esecutivo insieme al suo partner di produzione Grant Heslov, che dirigerà il pilot. Jonathan Glatzer (Succession, Better Call Saul ) sarà lo showrunner.

“Come grande fan del film, non volevo copiarlo, o semplicemente farne un facsimile”, ha detto Glatzer in una nota. “Così abbiamo ampliato il mondo per mostrare come la divisione e l’isteria dei tempi si infiltrassero in ogni aspetto della vita quotidiana. Suppongo che sia più una storia di origine di dove siamo oggi”.

Good Night, and Good Luck è uscito nelle sale nel 2005 ottenendo il plauso della critica e il successo al botteghino. Il film ha ricevuto sei nomination all’Oscar, tra cui il miglior attore per Strathairn, il miglior regista per Clooney e il miglior film.

Continua a leggere su optimagazine.com.