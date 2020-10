Poche ore dopo il primo teaser, Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di The Midnight Sky, l’atteso film diretto e interpretato da George Clooney. Il lungometraggio giungerà nella piattaforma di streaming a partire dal 23 dicembre 2020.

L’entusiasmante trailer mostra le prime immagini di questo film post-apocalittico ispirato all’acclamato romanzo La Distanza Tra Le Stelle (328 pagine, Editore Nord) di Lily Brooks-Dalton. Clooney presta il volto a uno scienziato solitario, ma pronto a rischiare la propria vita per salvare alcuni suoi colleghi.

The Midnight Sky è ambientato in un mondo post-apocalittico. Un disastro sconosciuto ha spazzato via quasi tutti gli umani e Augustine (George Clooney), uno scienziato che vive in Antartide, proverà a salvare alcuni suoi colleghi. Durante il disastro, un gruppo di astronauti è rimasto nello spazio. Augustine tenterà in tutti i modi di contattare Sully (Felicity Jones) e gli altri membri dell’equipaggio, per avvertirli della situazione. L’uomo dovrà però fare i conti con le limitate tecnologie di comunicazione.

George Clooney in The Midnight Sky (Netflix).

Il lungometraggio è diretto e interpretato da George Clooney (vincitore di ben due Premi Oscar), conosciuto per Money Monster, Ave, Cesare!, Tomorrowland, Monuments Men, Gravity, Ocean’s Twelve, Solaris e Batman & Robin.

Nel cast troviamo anche Felicity Jones (The Aeronauts, Rogue One: A Star Wars Story, Inferno e La Teoria Del Tutto), David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir e Tiffany Boone. The Midnight Sky – sceneggiato da Mark L. Smith – debutterà su Netflix il prossimo 23 dicembre.