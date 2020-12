Il Natale 2020 si arricchirà di un concerto di Mecna sulle Dolomiti, organizzato per il supporto del suo ultimo album, Mentre Nessuno Guarda.

Lo show in streaming sarà trasmesso dalle 15,30 dal Rifugio Salei, presso il Passo Della Sella, a 2250 metri di altitudine. Si tratterà del primo show con il quale l’artista presenterà il suo ultimo lavoro, anche se lascerà spazio anche ai grandi classici del suo repertorio, che saranno inseriti nella setlist dell’insolito spettacolo natalizio. La diretta sarà trasmessa su DICE.FM, mentre le prevendite dei biglietti sono disponibili qui.

Mentre Nessuno Guarda è l’ultimo album di Mecna, rilasciato il 16 ottobre scorso. Il volume ha conquistato la seconda posizione della classifica di vendita. Per questo nuovo lavoro, il rapper ha voluto avvalersi della collaborazione di alcuni colleghi e amici, come Guè Pequeno che compare in Punto Debole, mentre Frah Quintale è presente in Tutto Ok. Coinvolti anche Ernia e Izi, oltre a Madame.

Per una sua precisa decisione, Mecna ha anche scelto di inserire alcune canzoni più leggere, che aveva definito “ballabili, ma non per questo stupide”. Il disco è stato rilasciato appena prima dell’esplosione della seconda ondata di Coronavirus, che ha ancora una volta bloccato gli spettacoli dal vivo, anche quelli organizzati con un numero di spettatori ridotto.

Com’è successo a molti artisti, anche Mecna ha dovuto scegliere di reinventarsi con uno show che trasmetterà in streaming anche se da una location molto speciale. Il concerto in montagna era stato sdoganato da Jovanotti nel 2019, quando aveva portato una tappa del Jova Beach Party ad alta quota, sc.

I concerti dal vivo non potranno riprendere se non nel 2021, dopo che il Coronavirus avrà allentato la sua morsa. Lo svolgimento degli spettacoli è subordinato all’andamento della pandemia che per il momento non sembra voler allentare la sua morsa. Per il momento, i concerti organizzati per il prossimo anno rimangono formalmente in piedi.