Viene posticipato di nuovo il tour 2021 dei Pinguini Tattici Nucleari. Non c’è pace per l’atteso debutto del gruppo nei palasport che da marzo 2020 è stato rimandato prima all’autunno dello stesso anno e poi a febbraio 2021 per essere adesso nuovamente posticipato ai mesi di settembre e ottobre 2021.

I biglietti già acquistati dai fan rimangono validi per le nuove date che BPM Concerti e Trident Music sono spiacenti di rimandare ancora a fronte del perdurare dello stato di emergenza sanitaria. La pandemia mondiale non lascia altra via di scampo ai concerti che, nuovamente, sono costretti a posticipi.

Il traguardo tanto ambìto dai Pinguini Tattici Nucleari viene subisce quindi un altro arresto e viene posticipato. Rispetto alle prime date annunciate, parliamo di un posticipo di oltre un anno e mezzo. La band infatti si sarebbe dovuto esibire nei palazzetti dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Ringo Starr. Il gruppo si è posizionato al terzo posto, sul podio, riconosciuto come la vera rivelazione dell’edizione numero 70.

Il tour 2021 dei Pinguini Tattici Nucleari viene adesso nuovamente rimandato ma si aggiungono altri concerti a quelli già previsti. Agli 8 show, originariamente programmati, e tutti sold out, si sono aggiunti 5 nuovi appuntamenti per i quali i biglietti sono disponibili in prevendita da oggi alle ore 13.00 online e nei punti vendita TicketOne.

Con tre eventi al Forum di Assago, due concerti al Palazzo dello Sport di Roma, la doppia data al Mandela Forum di Firenze e le nuove date di Eboli e Ancona, i Pinguini Tattici Nucleari si preparano al debutto nei palasport secondo le nuove date.

Il tour 2021 dei Pinguini Tattici Nucleari

25 settembre 2021 CONEGLIANO Zoppas Arena

(Sostituisce le date di Pordenone del 27 febbraio 2020 e di Conegliano del 10 ottobre 2020 e 6 febbraio 2021)

27 settembre 2021 MILANO Mediolanum Forum SOLD OUT

(Sostituisce le date del 29 febbraio e 13 ottobre 2020 e del 19 febbraio 2021)

28 settembre 2021 MILANO Mediolanum Forum SOLD OUT

(Sostituisce le date del 19 marzo e 14 ottobre 2020 e del 20 febbraio 2021)

1 ottobre 2021 ROMA Palazzo Dello Sport SOLD OUT

(Sostituisce le date del 6 marzo e 28 ottobre 2020 e del 24 febbraio 2021)

2 ottobre 2021 ROMA Palazzo Dello Sport NUOVA DATA

4 ottobre 2021 TORINO Pala Alpitour

(Sostituisce le date del 16 marzo e 26 ottobre 2020 e del 10 febbraio 2021)

6 ottobre 2021 FIRENZE Mandela Forum SOLD OUT

(Sostituisce le date del 3 marzo e 24 ottobre 2020 e del 12 febbraio 2021)

7 ottobre 2021 FIRENZE Mandela Forum NUOVA DATA

9 ottobre 2021 EBOLI Palasele NUOVA DATA

11 ottobre 2021 BOLOGNA Unipol Arena

(Sostituisce le date del 12 marzo e 17 ottobre 2020 e del 26 febbraio 2021)

13 ottobre 2021 MONTICHIARI PalaGeorge SOLD OUT

(Sostituisce le date del 14 marzo e 23 ottobre 2020 e del 13 febbraio 2021)

14 ottobre 2021 PADOVA Kioene Arena SOLD OUT

(Sostituisce le date del 2 marzo e 30 ottobre 2020 e del 27 febbraio 2021)

16 ottobre 2021 ANCONA PalaPrometeo NUOVA DATA

18 ottobre 2021 MILANO Mediolanum Forum NUOVA DATA

I biglietti già acquistati sono validi per le date della nuova programmazione; chi non potesse più partecipare potrà vendere il proprio biglietto attraverso la piattaforma fansale di ticketone.

A dicembre i Pinguini Tattici Nucleari hanno rilasciato l’EP AHIA!