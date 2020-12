Miley Cyrus fa sesso su FaceTime e in questo modo si tiene al riparo dai contagi del virus Sars-CoV-2 che sta tenendo il mondo intero sotto scacco. La popstar con la grinta della rockstar di Plastic Hearts si è confessata durante un’intervista rilasciata a SiriusXM. FaceTime, ricordiamolo, è l’app ufficiale della Apple per le chiamate e videochiamate più usata dagli utenti iOS.

Sono passati alcuni mesi da quei post sui social in cui gli esperti consigliavano di usare le dovute precauzioni anche in termini di intimità di coppia. Alcuni hanno riso, alcuni politici ci hanno costruito degli slogan. Altri, invece, avevano già deciso. Miley Cyrus fa sesso su FaceTime e non lo nasconde: “Decisamente è più sicuro”, puntualizza la ex Hannah Montana ribadendo la sua scelta di non esporsi al contagio per nessun motivo.

Al contrario, Miley Cyrus condanna tutti coloro che scherzano sulla pandemia prendendo alla leggere un mostro invisibile che sta dichiarando guerra al mondo. Tanti, per esempio, sono stati gli artisti scomparsi a seguito dell’infezione o contagiati dal virus.

“Non farò qualcosa che può essere irresponsabile per me e per altre persone”, precisa la popstar. Eppure 2 anni fa Miley Cyrus menzionò FaceTime per lo stesso motivo.

“Faccio un sacco di sesso via FaceTime, è decisamente più sicuro. Non ho intenzione di prendere il COVID. Sono stati mesi davvero interessanti e pieni di sfide per quanto riguarda le relazioni interpersonali, gli appuntamenti, e l’incontrare nuove persone. Di certo non farò qualcosa che può essere irresponsabile per me e per altre persone, è semplicemente ridicolo che qualcuno non voglia prendere le giuste precauzioni per garantire la sicurezza propria e altrui; è davvero assurdo”.

Il cybersex nel 2018

Nel 2018 ovviamente non c’era la pandemia, ma Miley Cyrus menzionò FaceTime durante un’intervista rilasciata a Howard Stern. In quel tempo gli impegni della popstar e di Liam Hemsworth portavano spesso la coppia a vivere la relazione a distanza. Per questo Miley aveva confessato di ricorrere spesso a FaceTime per trovare un po’ di intimità con il suo uomo.

La pandemia non è dunque l’unico contesto in cui Miley Cyrus fa sesso su FaceTime: nel 2018 la voce di Midnight Sky raccontò a Howard Stern di ricorrere al cybersex quando Liam Hemsworth era lontano.