Sono state annunciate tutte le collaborazioni del nuovo album di Miley Cyrus, quello con il quale darà un seguito naturale a Younger Now. Il disco ha già un titolo, che è stato individuato in Plastic Hearts. L’uscita è invece fissata per il 27 novembre.

Il titolo emerso dalle indiscrezioni era She Is Miley Cyrus, poi non confermato dalle note ufficiali che invece hanno determinato che fosse Plastic Hearts. Il conto alla rovescia è iniziato, così come il rilascio di tutte le informazioni che riguardano la prossima uscita dell’artista di Breaking Ball.

Il disco è già disponibile per i pre-order. Per tutti coloro che decideranno di prenotare l’album saranno messi a disposizione – in digitale – i singoli Midnight Sky, Edge Of Midnight (Mydnight Sky Remix) e le cover per le quali ha ricevuto una serie di critiche positive, Heart of Glass (Blondie) e Zombie (The Cranberries). Sulla cover di Zombie, il gruppo aveva dichiarato: “Siamo stati felicissimi di ascoltare la cover di Miley Cyrus al Whiskey A Go Go di Los Angeles lo scorso week end. È una delle migliori che abbiamo mai ascoltato. Pensiamo che anche Dolores sarebbe rimasta molto colpita”.

La cover del prossimo album è del fotografo musicale Mick Rock, già dietro l’obiettivo per David Bowie, Iggy Pop, Debbie Harris, Lou Reed e Joan Jett. Quest’ultima è anche presente nella tracklist dell’album, insieme alle collaborazioni di Dua Lipa e Billy Idol. La presenza di Dua Lipa era stata annunciata lo scorso 5 agosto, quando Miley Cyrus si era detta super orgogliosa del nuovo featuring.

WTF do I Know

Plastix Hearts

Angels Like You

Prisoner feat. Dua Lipa

Gimme What I Want

Night Crawling feat. Billy Idol

Midnight Sky

High

Hate Me

Bad Karma feat. Joan Jett

Never Be Me

Golden G String

Edge of Midnight (Midnight Sky Remix) (featuring Stevie Nicks)

Heart of Glass (Live from the iHeart Festival)

Zombie (Live from the NIVA Save Our Stage Festival)